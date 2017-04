NEW YORK — Le Canadien se présentera sur la patinoire du Madison Square Garden dimanche soir avec une formation légèrement différente de celle employée au Centre Bell, avec le retour d’Alex Galchenyuk au centre et ceux de l’attaquant Torrey Mitchell et du défenseur Brandon Davidson.

Galchenyuk, employé au centre lors des derniers instants du deuxième match de la série quart de finale face aux Rangers de New York, pivotera une unité que compléteront Andrew Shaw et Artturi Lehkonen.

De son côté, Mitchell remplacera Andreas Martinsen au sein du quatrième trio, avec Steve Ott et Dwight King, pendant que Davidson remplacera Nikita Nesterov à la ligne bleue.

Lors d’un point de presse dimanche midi, à quelque sept heures de la présentation du troisième duel entre les deux formations, Julien a expliqué qu’il aimait la polyvalence que lui offrent Galchenyuk, Shaw et Lehkonen.

La rentrée de Mitchell, laissé de côté lors des deux premières rencontres, permettra à Julien de compter sur un vétéran attaquant droitier qui peut prendre des mises en jeu.

Au sujet de Davidson, Julien dit s’attendre à voir un jeune défenseur affamé, qui a bien fait lorsqu’il a été employé depuis son arrivée avec l’équipe, a aussi mentionné l’entraîneur-chef du Tricolore.

Du côté des Rangers, l’entraîneur-chef Alain Vigneault n’a pas dévoilé ses couleurs et n’a donné aucun indice de la formation qu’il compte utiliser.

Les deux équipes sont à égalité 1-1 dans la série. Les Rangers ont gagné la première rencontre 2-0, tandis que le Canadien est venu de l’arrière pour signer une dramatique victoire de 4-3, en prolongation, vendredi soir.

Le quatrième match sera présenté mardi soir à New York et les deux formations reviendront à Montréal pour le cinquième affrontement, jeudi.