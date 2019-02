L’arthrose est la détérioration du cartilage et de l’os qui constituent les articulations. Une usure irréversible qui peut s’accompagner de symptômes : douleurs localisées, gonflements, raideurs et diminution du fonctionnement des articulations. Denis Fortier, physiothérapeute et auteur, donne des conseils pour réduire le risque de souffrir de cette affection.

Nom: Denis Fortier

Expérience: physiothérapeute et auteur du livre 99 façons de prévenir les effets du vieillissement, paru aux éditions Trécarré

Pratique: 25 ans

Contrôler son poids

Le poids que les articulations doivent supporter peut à la longue les endommager. Plusieurs études ont d’ailleurs permis de constater que les personnes obèses risquent cinq fois plus que les autres d’avoir de l’arthrose dans les genoux. L’obésité peut également modifier l’alignement articulaire et causer une usure prématurée des cartilages. Donc, perdre quelques kilos peut faire une grande différence.

Prendre soin de ses blessures

On a tendance à négliger les blessures ou l’enflure d’une articulation. Pourtant, il serait préférable de bien soigner ces problèmes. En effet, il a été prouvé que les personnes qui avaient des entorses à répétition lorsqu’elles étaient jeunes avaient un risque plus élevé de souffrir d’arthrose en vieillissant. Une articulation qui reste enflée entraîne une perturbation mécanique qui peut avoir pour conséquence de modifier la façon dont se fait le contact avec le cartilage.

Marcher

Le simple fait de marcher régulièrement peut avoir un effet bénéfique sur la prévention de l’arthrose et la diminution des symptômes. Le physiothérapeute Denis Fortier précise d’ailleurs qu’il est recommandé de faire entre 3 000 et 6 000 pas par jour pour jouir des bienfaits de la marche. À noter qu’une personne sédentaire fait environ 1 000 pas par jour, alors que les personnes très actives en font 10 000. Les résidants d’un quartier où tout peut se faire à pied font aisément 6 000 pas par jour.

Pratiquer une activité aérobique

En plus d’avoir un effet sur le contrôle du poids, les activités aérobiques font du bien aux articulations. Le fait de sauter, de plier les genoux, de se pencher permet aux cartilages d’être mieux nourris. Faire bouger l’articulation est également bénéfique pour l’alignement articulaire. Les cartilages sont faits pour absorber les impacts, mais seulement si on pratique des activités aérobiques de façon modérée.

Prendre soin de ses muscles

La dynamique de l’articulation influence l’usure des cartilages. En effet, moins on bouge, plus les muscles perdent de la force et du volume. Avec les années, on risque de perdre également un peu d’équilibre. Il est donc primordial de prendre soin de ses muscles et de maintenir sa force, sa souplesse et son équilibre, pour préserver la santé de ses articulations. Le physiothérapeute indique que le yoga, les pilates et la danse sont trois activités idéales pour prévenir l’arthrose.