L’ÉSPAT NOTRE CLUB DE PLEIN AIR À L’AVENTURE!

Depuis maintenant deux ans, des enseignants de l’école secondaire de la Pointe-aux-Trembles ont mis sur pied un club de plein air auquel participent plus d’une quarantaine d’élèves de tous les niveaux. En plus des ateliers, le midi qui traitent de diverses facettes de la pratique du plein air, nos “Espatriés” nommés

affectueusement ainsi, ont la chance de faire quatre ou cinq sorties par année dans notre belle nature québécoise.

L’automne prochain, quinze d’entre eux auront le privilège d’effectuer une randonnée pédestre de plus de 150 km sur une dizaine de jours autour du massif du mont Blanc sur des sentiers magnifiques qui les mèneront en France, en Italie et en Suisse. Cette longue randonnée, considérée comme étant l’une des plus belles au monde, a principalement pour but de développer la persévérance et le dépassement de soi.

Afin d’aider nos jeunes aventuriers à vivre une expérience unique, l’ESPAT accueillera le mercredi 1er février prochain à 19 heures un conférencier de marque : Monsieur Mario Cyr. Travaillant tantôt pour

le National Geographic, tantôt pour la BBC ou encore pour Walt Disney, monsieur Cyr est un vidéaste et photographe sousmarin de renommée mondiale à qui l’on doit quelques-uns des plus beaux clichés d’ours polaires ou d’animaux marins pris ici et un peu partout à travers la planète. Les billets, au coût de $10, seront en vente à la porte le soir de l’évènement. On vous y attend en grand nombre. Venez découvrir cet explorateur et encourager nos élèves!

UNE ÉCOLE ET UN SERVICE DE GARDE DYNAMIQUE! STE-MARGUERITE-BOURGEOYS

Le personnel de l’école Ste-Marguerite-Bourgeoys est très impliqué dans la vie de ses élèves : plusieurs projets sont en cours de réalisation, mentionnons la poursuite du programme Vers le Pacifique, l’implantation d’un nouveau code de vie éducatif ainsi que plusieurs activités sportives.

Le service de garde s’implique dans la vie des élèves de l’école, l’équipe a à coeur la réussite des jeunes. Plusieurs projets se vivent au sein de ce service de garde. Mentionnons pour les plus grands qu’un club de lecture sera vécu tout au long de l’année. De plus, un club de marche a vu le jour et il est très populaire. Plusieurs élèves ainsi que des éducatrices marchent après la classe dans le quartier et tous sont heureux de prendre une bouffée d’air! Dès janvier 2017, un défi boîte à lunch sera lancé auprès des élèves. Apprendre et vivre à Ste-Marguerite-Bourgeoys est amusant et stimulant.

DE NOUVEAUX DÉFIS À L’ÉCOLE ST-MARCEL

L’école St-Marcel est fière d’annoncer qu’elle fait maintenant partie du réseau des Établissements Verts Bruntland (EVB-CSQ).

Comme première mission, l’école fait un virage écologique. Comme premier projet, la brigade Écolo-St-Marcel (composée d’une vingtaine d’élèves) fait la récupération des attaches de pain, des opercules, des piles, des berlingots de lait, des boites de jus ainsi que des sacs de lait. Les jeunes confectionneront des tapis avec les sacs de lait pour ensuite les acheminer au Burkina Faso. Ce projet rassembleur a pour but d’initier tous les élèves ainsi que tous les acteurs qui gravitent autour de ceux-ci au fait que chaque petit geste compte et que c’est en collectivité qu’on peut atteindre de grands objectifs.

Le mouvement EVB-CSQ prône quatre valeurs : l’écologie, le pacifisme, la solidarité et la démocratie, qui rejoignent certaines valeurs du Programme Vers le pacifique.

D’autres magnifiques projets seront vécus pendant l’année scolaire.