EXPLORONS NOTRE PATRIMOINE PROJET D’ENRICHISSEMENT ET D’EXPLORATION

Dans le cadre d’un projet bi-disciplinaire, les élèves du groupe 205 English Enriched as a Second Language (EESL), se sont rendus à Québec jeudi le 1er décembre.

Accompagnés de leurs enseignants d’Anglais et d’Univers social, ils ont pu visiter la Citadelle de Québec, lieu historique national. Sur les lieux, les élèves ont pu bénéficier d’une conférence, en anglais, sur cette forteresse qui relate près de 300 ans d’histoire! En raison de la mauvaise température, il a été impossible de visiter toutes les installations, mais le groupe s’est rendu au Château Frontenac, afin de visiter le sous-sol, qui expose une multitude d’artéfacts historiques relatant l’histoire du Vieux-Québec, du

17e siècle à aujourd’hui.

En plus d’une visite dans une pommeraie et à la Citadelle de Québec, les élèves effectueront trois autres sorties en cours d’année. Chacune des cinq sorties vise à faire prendre conscience aux élèves de la richesse du patrimoine qui les entoure. L’ensemble des lieux visités, est en lien avec des contenus à l’étude en Univers social, durant le cursus du secondaire. Après chaque visite, les élèves mettent leurs nouvelles connaissances géographiques et historiques sur papier par le biais d’une production écrite et/ou orale en anglais.

Les enseignants : M. Eddy Silva et M. Stéphane Lapierre, ont mis leurs expertises en commun afin de pouvoir vivre des expériences pédagogiques uniques avec leurs élèves, ce qui s’avère une entière réussite jusqu’à maintenant. Des réflexions sont en cours afin d’intégrer d’autres matières au projet dès l’an prochain.

À L’ÉCOLE INTERNATIONALE WILFRID-PELLETIER, ON BOUGE EN FAMILLE!

Le crosscountry est devenu un sport très populaire dans les écoles primaires québécoises. L’école primaire Internationale Wilfrid Pelletier en fait partie. En effet, le jeudi 20 octobre 2016 à 8h30, a eu lieu une course «Crosscountry» de 1.5 km pour 2 classes de première et deuxième année. Il faut dire que toutes les conditions gagnantes pour la réussite d’un tel évènement étaient réunies. Les parents étaient nombreux à venir encourager leur enfant, soit en courant avec eux ou en aidant les organisateurs à ce que la course puisse se dérouler dans de bonnes conditions. Une belle implication! Deux autres classes étaient là pour encourager nos coureurs motivés à vouloir se surpasser et à aller jusqu’au bout de la course. La notion du chronomètre n’était pas un élément d’évaluation pour nos coureurs car nous voulions d’abord qu’ils fassent preuve d’endurance et de persévérance. À la fin de la course, tous les élèves participants ont eu deux collations et une médaille qui ont été offertes par Madame Julie De Martino, directrice de l’organisme « Le Carrousel du P’tit Monde d’Anjou ». Au nom des parents et de la direction, nous la remercions pour son geste généreux. Merci également au personnel de l’école et aux parents bénévoles qui ont oeuvré pour le succès de la course.