ÉCOLE MARC-AURÈLE FORTIN

Dans le but d’encourager la persévérance tant scolaire que personnelle des élèves de l’école Marc-Aurèle Fortin, nous avons invité des personnes inspirantes à partager leur parcours lors de conférences. Le 29 septembre dernier, nous avons eu la chance d’accueillir madame Kimberly Hyacinthe qui a partagé avec les élèves des évènements passés de sa vie personnelle et d’athlète. Alors qu’elle s’apprêtait à rejoindre son équipe pour les Jeux de Rio, la perte subite de son meilleur ami ainsi qu’une blessure inattendue l’ont empêché de réaliser son rêve. Nous avons aussi reçu Farah Jacques qui a inspiré nos élèves par son expérience aux jeux olympiques de Rio.

Nos deux conférencières ont su toucher le coeur des enfants en leur parlant de l’importance de vivre nos passions et de persévérer pour atteindre nos rêves malgré les embûches.

De plus, nous avons organisé, conjointement avec nos partenaires (Club vainqueurs plus et la Fédération québécoise d’athlétisme), une compétition d’athlétisme « Mes premières foulées Bruny Surin » à l’école secondaire Calixa-Lavallée. Près de 155 jeunes issus des écoles et des clubs ont pu y participer et vivre un moment inoubliable.