« LA GRANDE CORVÉE » DE ST-EX ENCORE UN SUCCÈS

Le 24 novembre dernier avait lieu la seconde édition de « La grande corvée » des Brigades Culinaires de l’école Antoine-de-Saint-Exupéry. Les élèves ont su encore une fois relever le défi avec brio. Chaque équipe des brigades avait une heure pour confectionner environ 50 sachets de soupe à l’intérieur desquels

tous les ingrédients secs devaient être minutieusement calculés sous l’oeil de la chef et de l’animatrice du projet qui octroyaient des points aux équipes. Le défi se déroulait sur la place publique devant tous les élèves de l’école. Ils ont ensaché 230 soupes au total. Ces sachets, contenant chacun une quantité pour une

famille de 4 à 6 personnes, ont d’abord été distribués dans les paniers de Noël de l’école afin de venir en aide à des familles de St-Ex. La balance, équivalent à 160 sacs, a été remis à l’organisme« Le garde-manger de Rosalie » au parc Delorme. Cet organisme vient en aide aux familles du quartier St-Léonard. Une belle façon de s’amuser, d’apprendre et de soutenir une bonne cause!

Les Brigades Culinaires sont offertes à St-Ex depuis deux ans. Ce ne sont pas que des cours de cuisine, mais aussi une saine compétition de style Masterchef. Effectivement, le programme des Brigades Culinaires de “La Tablée des Chefs” est une compétition culinaire basée sur des techniques de base en cuisine et des principes de saine alimentation tout en s’amusant et propose de mettre les jeunes entre 12 et 17 ans au coeur de l’action pour mobiliser d’autres jeunes et créer un phénomène de groupe autour de l’alimentation et des saines habitudes de vie. À travers 24 ateliers culinaires théoriques et pratiques comprenant des activités de préparation et d’organisation de défis, les jeunes développeront leurs compétences culinaires et leurs connaissances en alimentation afin de les amener vers leur propre autonomie alimentaire. Ces ateliers, qui ont lieu après l’école en parascolaire, permettent à une vingtaine d’élèves de tous les niveaux de s’impliquer dans une activité enrichissante tout au long de l’année. À la fin des cours, ils peuvent rapporter ce qu’ils ont cuisiné à la maison

À L’ÉCOLE ALPHONSE-PESANT, NOS ÉLÈVES SONT ENGAGÉS!

Afin de favoriser l’estime de soi, l’implication des élèves à la vie de l’école, de même que la collaboration entre les adultes et les élèves, le Projet Engagement a été créé. Il s’adresse aux élèves de la maternelle à la 6e année.

Des offres de services sont affichées sur le babillard engagement pour les élèves qui désirent s’impliquer dans différentes tâches et/ou projet au courant de l’année.

Ainsi, un adulte remplit une demande de service et les élèves intéressés déposent leur candidature. Depuis le début de l’année scolaire, plusieurs offres ont été comblées efficacement par des élèves très motivés. Par exemple, il y a eu la préparation des sacs de collations, brocher des feuilles pour créer des livres d’écriture pour les plus jeunes, la préparation des paniers de Noël, les hôtes et hôtesses lors de la soirée de

rencontres de parents, le recyclage, etc.

Lorsque l’engagement est rempli, les élèves sont rencontrés afin de discuter de leur

expérience. Une photo de l’élève est ensuite affichée au babillard.