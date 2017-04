Des équipes championnes à l’École Secondaire d’Anjou

Toutes nos félicitations à notre équipe de basket-ball féminine juvénile 2B qui a remporté la bannière du RSEQ, région de Montréal, le samedi 25 mars dernier, contre l’équipe du Collège Reine-Marie.

Elles représenteront fièrement l’école aux finales provinciales lors de la fin de semaine du 8 et 9 avril. Nous leur souhaitons un grand succès!

Également, toutes nos félicitations è l’équipe de Hockey-Cosom cadet qui a remporté la bannière RSEQ du grand Montréal lors de la finale qui a eu lieu le mercredi 29 mars à l’école Père-Marquette. Ils l’ont remporté contre l’équipe de l’école secondaire Calixa-Lavallée.

Le refuge des jeunes de Montréal à l’École Secondaire d’Anjou



Dernièrement, dans le Flambeau, paraissait un article sur les élèves en formation préparatoire au travail (FPT) de l’école secondaire d’Anjou invités dans le cadre du cours d’autonomie et participation sociale à faire une expérience de participation sociale dans leur milieu.

Les élèves avaient décidé de recueillir des vêtements pour le Refuge des jeunes de Montréal auprès de leur famille, amis, personnel de l’école ainsi que la population du quartier.

Nous souhaitons vous informer que l’organisme le Refuge des jeunes de Montréal qui a comme mission de venir en aide aux jeunes hommes en difficulté et sans-abri de 17 à 25 ans et contribuer à améliorer leurs conditions de vie, a reçu par le biais de cette entraide collective, plus de 40 sacs de vêtements.

Nous tenons à remercier toutes les personnes qui ont collaboré à la réussite du projet. Elles ont, de cette façon, aidé les élèves de l’école et les jeunes de la rue.

Claude Desrosiers, enseignant

École Chénier Sciences et Technologie

Les élèves de 5e année de l’école Chénier ont brillé en sciences et technologie lors de la qualification FLL de la Commission scolaire le 24 février dernier. La FLL, la ligue de Robotique FIRST Québec, organise des compétitions de robotique. La conception et la programmation d’un robot dans le but de réaliser une mission exigent un travail de précision et une grande collaboration entre les élèves. L’équipe officielle de l’établissement était composée de : Florence, Marion, Zakaria, Sarah, Ariane, Matthias, Sandy, Ilyas, Josué et Khalil. Les autres élèves ont également travaillé à accomplir les missions liées au thème Les animaux, nos alliés! Cette compétition exigeait également de réfléchir à une problématique touchant les animaux. Chénier s’est penché sur la sécurité des chevaux de calèches. Le résultat est donc l’aboutissement des efforts et du travail de tous les élèves de 5e année. Cette visibilité lors de la finale nous a également permis d’être invités à l’Hôtel de Ville de Montréal pour présenter les initiatives. Chénier participait ainsi à la finale provinciale, au Planétarium de Montréal, le 3 avril 2017.

Camp musical de l’École Secondaire d’Anjou

Un camp musical, c’est l’occasion pour les élèves de renforcer les liens d’amitié, de développer un fort lien d’appartenance avec le milieu scolaire. C’est une occasion unique de vivre pleinement la musique en groupe et de partager avec d’autres élèves ayant les mêmes intérêts des moments heureux, agréables et qui resteront gravés dans les mémoires. Les élèves en reviennent transformés, ce qui persiste même au retour à la routine de l’école, grâce aux liens tissés entre eux et avec les enseignantes qui les accompagnent tout au long. Le camp musical est donc sans contredit une activité qui aide à augmenter la persévérance scolaire!

C’est ce qu’une vingtaine d’élèves de l’école secondaire d’Anjou ont vécu, en mars dernier. Les activités en ont fait un événement marquant et mémorable. En plus des nombreuses pratiques de musique, l’ensemble jazz et le profil musique de la 3e et 4e secondaire ont profité des installations de Plein-air Lanaudia, dans la municipalité de St-Côme, telles que la glissade sur tube, un feu de camp accompagné de jeux, de chansons et de guimauves, de tir à l’arc et de raquette sur la belle neige fraîche! Bravo et merci à tous nos participants!

Les enseignantes du département de musique, – Isabelle Grégoire, Jocelyne Boucher et Marie-Pier Houle

On joue à l’École Secondaire d’Anjou!

Le 3 avril dernier, l’école secondaire d’Anjou était l’hôte de 294 élèves des écoles primaires de son arrondissement : Albatros/Des Roseraies, Cardinal-Léger, Chénier, Jacques-Rousseau, St-Joseph et Wilfrid-Pelletier.

Tous réunis pour un avant-midi bien rempli, une suite d’activités leur était proposée afin de pouvoir s’amuser dans une ambiance décontractée, permettant un premier lien officiel avec leur école secondaire.

Ces activités, animées par plus de 51 jeunes du secondaire se déployaient ainsi : basketball, football, cheerleading, improvisation, speedstack, volleyball en plus d’un photomaton!

Nos hôtes et hôtesses ont accompagné les élèves tout au long de l’activité et 2 élèves photographes auront immortalisé cette si belle activité qui a été tant appréciée.

Nous remercions toutes les personnes impliquées dans ce si beau projet : entraîneurs, enseignants, l’équipe du SAC Anjou et autres membres du personnel de l’école.

Au plaisir de revivre l’expérience l’année prochaine.

Geneviève Dandurand

Directrice