Afin de souligner la semaine de la persévérance scolaire, Mme Lagrange, Mme Fortier, M. Gareau et Mme Prévost, membres du personnel de l’école secondaire Jean- Grou, ont réalisé un projet (inspiré d’une autre école) qui a pour but de motiver les élèves. Ainsi, ils ont mis en oeuvre « L’escalier de ta réussite ».

Nous pensons qu’il est formidable que ces derniers prennent à coeur la réussite des élèves. D’une part, les nombreuses phrases affichées sur les contremarches de cet escalier sont de simples et véhémentes sources d’encouragement favorables au cheminement des élèves. De plus, ce projet est un excellent soutien pour ces jeunes, car il leur permet de surmonter les obstacles rencontrés dans leur parcours scolaire afin qu’ils puissent atteindre le sommet de leurs capacités. D’autre part, cette innovation embellit davantage cet établissement et le rend unique. De plus, cela ajoute une petite touche d’originalité.

Chaque jour de la semaine, plusieurs jeunes escaladent cet escalier et sont inspirés par ces formidables phrases qui y sont inscrites. Il n’a rien de plus beau que de voir un adolescent, à la tête d’un groupe, qui donne un coup de main à son prochain et de constater que cette action se répète.

Ne cherche pas la perfection,

vise le succès.

Mike Line Amédé et Sterline Charlotin

Élèves 5e secondaire

On souligne les efforts de nos élèves!

Afin de souligner les efforts des élèves de tous les niveaux de l’école secondaire Jean- Grou, une petite fête a été organisée en leur honneur.

De plus, un tirage a été fait parmi les méritants, un par niveau, et les gagnants ont reçu un certificat cadeau de 50$.

Depuis le début de l’année, ces élèves se sont investis dans leurs études.

Ils y ont mis les efforts nécessaires pour assurer leur réussite et nous les félicitons! Nous sommes très fiers de nos élèves!

