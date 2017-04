Des nouvelles de Secondaire en Spectacle de L’école Antoine-de-Saint-Exupéry

L’école Antoine-de-Saint-Exupéry a tenu sa 14e finale locale de Secondaire en Spectacle le 23 mars dernier et a poursuivi l’aventure avec la finale régionale CSPI le vendredi 7 avril au Cégep Maisonneuve. Nous pouvons maintenant vous annoncer les lauréats lors de ces deux événements.

Tout d’abord, la finale locale de St-Ex a permis à plus de 50 artistes de se produire sur scène et à plus d’une dizaine de jeunes techniciens, animateurs ou journalistes de vivre une expérience de scène. Nous avons pu assister à des numéros hauts en couleur, de chant, de danse et de musique. Selon les commentaires recueillis, c’était une magnifique soirée et un des meilleurs spectacles qu’ils ont vus depuis longtemps, avec des numéros d’une très grande qualité.

Les deux numéros « Lauréats » sont « Danse asiatique» par le groupe 7 on the block avec Susan Vong, Annica Teng , Erika Dayana Aguirre, William Lee Chea, Phanourith Keosavang, Anna Taing, Wiame Al Moutaouakil. Un numéro de danse original dans lequel nous retrouvions une danse d’éventails chinoise traditionnelle et du K POP (une danse hip-hop coréenne). Ils ont également remporté le prix du public, qui pouvait voter pour leur numéro préféré.

Le deuxième numéro « Lauréat » était également un numéro de danse intitulée « Duos contemporains », mais cette fois de danse contemporaine comme le titre le dit. Il était formé de 3 duos de danseurs bourrés de talents avec Alex Clément, Darren Bernard Joseph, Krystel Bertrand, Arlette Hernandez Salcedo, Valentina Camelo Villa et James- Anthony Kashila-Nicolas. Ces deux numéros nous ont représentés lors de la finale régionale avec brio.

Le numéro « Coup de coeur du jury » a été remporté par Alicia Déziel qui a interprété une chanson de Ginette Reno, « Un peu plus haut, un peu plus loin » de façon magistrale tandis que le prix « Oxy-Jeunes » a été remporté par «To build a home» avec Paola Ngoma, Arlette Nuris Hernandez Salcedo , Rima Ghosn une musique touchante interprétée au piano accompagné de 2 danseuses contemporaines. Leur numéro a également été choisi pour assurer la partie hors-concours lors de la finale régionale.

Les 4 animateurs de la soirée Amélie Tremblay-Tu, Olivier Gagnon-Girard, Dawins Cox et Amine Smih ont également été sélectionnés pour assurer l’animation de la partie hors-concours lors de la finale régionale grâce à la qualité de leur animation.

Puis lors de la finale régionale, le groupe de danse asiatique « 7 on the block » a raflé deux prix, le prix du public ainsi que le prix Artival. Grâce à ce prix, ils pourront se reproduire sur scène lors du « Festival Artival » qui sera présenté dans le quartier Ahuntsic le 1er et 2 septembre prochain.

Nous sommes très fiers de tous nos jeunes qui ont brulé les planches de Secondaire en Spectacle.