Les projets de robotique emballent les élèves de l’école de la Belle-Rive!!!

Plusieurs classes de l’école de la Belle-Rive participaient cette année au projet de robotique de la FLL et FLL junior (First Lego League) : 6 classes au 1er cycle et 4 classes au 3e cycle. Ce projet permet de développer la persévérance et la motivation scolaires, l’engagement et les habiletés sociales des élèves à travers la réalisation de leur maquette ou de leur robot.

Au 3e cycle, les élèves travaillaient sur le thème Les animaux, nos alliés. Leur mission était de rendre les interactions avec les animaux meilleures et au bénéfice de tous.

Au 1er cycle, le projet s’intitulait Faune en délire. Les élèves avaient à faire une recherche sur les abeilles afin de comprendre pourquoi elles sont si importantes. Ils devaient communiquer leur apprentissage par la présentation d’une maquette accompagnée d’une affiche et d’une présentation. Ils ont vécu le festival de robotique le 30 mai dernier, à l’ESPAT. Nos équipes se sont démarquées grâce à la qualité de leur conception et de leur présentation.



Félicitations à tous les élèves! Bravo aux enseignants pour leur engagement dans ce projet. Un merci tout particulier aux parents qui ont supporté les élèves et les enseignants en classe. Une grande réussite pour tous !

À Daniel-Johnson : Un gala d’exception pour des élèves exceptionnels

Le 9 juin dernier, l’école secondaire Daniel-Johnson célébrait l’accomplissement, le dépassement, l’excellence et l’amélioration de ses élèves lors du traditionnel gala D-J d’Or. Ce fut une soirée riche en émotion et en humour. L’équipe d’élèves animateurs de l’événement, sous la direction de M. Simon Nadeau, enseignant, a relevé de main de maître le défi d’assurer la transition entre les différentes nominations. De façon humoristique, ils se sont assurés de faire une rétrospective des événements marquants de l’année tout en introduisant les différentes catégories de remise de prix.

Le tout soutenu par des prestations musicales de grande qualité du Stage Band de l’école, le D-J Jazz, sous la direction de Mme Mélanie Cantin, enseignante.

Plus de 140 élèves étaient reconnus à travers différentes catégories tels l’amélioration, l’engagement dans la vie parascolaire, « polytalent », l’excellence scolaire ainsi que les élèves ayant les meilleures moyennes générales. À cet effet, nous soulignons l’excellente performance scolaire de la finissante 2016, Mme Jessica Giard qui, l’année dernière, s’est méritée la médaille du Gouverneur général pour la meilleure moyenne générale en 5e secondaire. Notons qu’à ce jour, elle conserve cette moyenne dans ses cours au collégial et souhaite devenir chirurgienne. Nous lui souhaitons tout le succès qu’elle mérite. Cette année, 4 finalistes sont en lice pour cette prestigieuse médaille : Océanne Perreault, Lililanne Dubé, Raphaël Madelin et Camille Gilbert. Soulignons également la performance de Mme Lisa Sherbi qui a reçu la distinction Marc-Campbell pour l’élève ayant eu le résultat scolaire le plus élevé en histoire de 4e secondaire.

Il est également important de souligner la volonté de l’école Daniel-Johnson de reconnaître l’engagement et l’implication des parents. Ainsi, une nouvelle catégorie a été créée spécialement pour eux; celle de l’engagement et du parent bénévole le plus impliqué. Mesdames Sophie Généreux et Mélanie Leblanc furent celles qui furent honorées lors de ce gala édition 2017.

Félicitations à tous les lauréats et lauréates!





Quelle superbe fin d’année scolaire à

L’année scolaire 2016-2017 s’est conclue par de nombreuses festivités pour reconnaître l’implication, les réalisations et le talent de nos élèves au sein d’une foule de projets pédagogiques et parascolaires vécus à l’ÉSPAT.

Pour une quatrième année, quinze élèves de notre école ont eu la chance de participer au programme Relève-mode. En collaboration avec Fusion jeunesse, ce projet échelonné sur toute l’année scolaire a permis aux jeunes engagés de créer des croquis, de découvrir le monde de la mode, de concevoir des tenus et de briller lors d’un gala haut en couleur. Nous sommes fiers de nos élèves et persuadés que cette implication dans leur parcours secondaire leur a permis de développer des compétences, des aptitudes et une confiance en soi pour relever les défis sur leur route personnelle! Ce fut pour eux un extraordinaire enrichissement dont ils se souviendront très longtemps!

De plus, c’est avec beaucoup de fierté que nous avons souligné la qualité des élèves les plus méritants de l’École secondaire de la Pointe-aux-Trembles lors des deux soirées de gala d’excellence qui se sont tenues les 31 mai et 1er juin derniers. Les élèves ont reçu des prix pour l’engagement, le rendement académique, le civisme, la participation ou pour l’implication dans l’école. Parce qu’ils sont des modèles pour leurs pairs et parce qu’ils contribuent

à l’amélioration de notre collectivité, nous tenons à les féliciter et à les encourager à continuer de nous inspirer.

La semaine suivante, nous avons tenu notre traditionnel gala sportif qui nous a permis de reconnaître nos 293 athlètes dans les nombreuses disciplines qui s’offrent à l’ÉSPAT. Du soccer, en passant par le volleyball, le flag football, le cheerleading, le basketball et la natation notre école regorge d’athlètes engagés et motivés! Nos athlètes, les Patriotes, représentent toujours fièrement nos valeurs d’engagement, de respect et de fierté.

À l’ÉSPAT, on reconnaît fièrement l’engagement et le talent de nos beaux adolescents!