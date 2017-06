RÉCIPIENDAIRE DE LA MÉDAILLE DU LIEUTENANT-GOUVERNEUR

à l’école secondaire d’Anjou

C’est le dimanche 30 avril dernier que notre élève Maya Moussaoui, finissante de l’école, se voyait remettre la médaille du Lieutenant-Gouverneur du Québec par l’honorable J.-Michel Doyon, qui occupe la fonction depuis le 24 septembre 2015.

Toutes nos félicitations et sincères remerciements à Mademoiselle Moussaoui pour son engagement durant toutes ses années au sein de notre établissement.

Geneviève Dandurand, Directrice

École Secondaire d’Anjou

L’école secondaire d’Anjou CÉLÈBRE SES LIONS!

Le 31 mai dernier avait lieu le gala du mérite sportif de l’école. Plus de 200 jeunes représentants 22 équipes sportives étaient présents pour célébrer les exploits accomplis.

Ce fut une année de travail acharné, d’engagement, de persévérance pour tous.

Les efforts auront permis de récolter 6 bannières championnes du Réseau des sports étudiant du Québec (RSEQ) de la région Montréalaise ainsi que 2 bannières gagnantes de tournois organisés par différentes écoles secondaires.

Vous retrouvez, sur la photo, les entraîneurs engagés des différentes équipes des Lions.

Nous sommes très fiers de nos Lions!

L’équipe des sports et tout le personnel de l’école.

École Secondaire d’Anjou

TOUS LES HONNEURS AU GALA DU SPORT ÉTUDIANT (RSEQ)

à l’école secondaire d’Anjou

Lyndelle Joseph, nommée athlète féminine de la 3e secondaire pour l’année 2016-2017.

Joueuse de basketball émérite, Lyndelle est une athlète accomplie, talentueuse et engagée auprès de ses Lions.

Nous sommes très fiers de sa nomination.

L’équipe des sports et du programme de basketball de l’école secondaire d’Anjou

École Secondaire d’Anjou

LE MOIS DE LA B.D. À L’ÉCOLE SECONDAIRE D’ANJOU

Le 31 mai dernier, afin de souligner le mois de la bande dessinée, Karine et Mariouche, bibliothécaires à l’arrondissement d’Anjou, sont venues présenter

leur sélection de mangas et de bandes dessinées aux élèves lors d’un midilecture à la bibliothèque de l’école. Plusieurs jeunes et quelques enseignants

sont venus découvrir leurs suggestions de lecture lors de cet événement.

Afin de promouvoir la lecture, plusieurs prix de présence ont été remis à la fin de la rencontre.

Les midis-lectures sont un beau projet de partenariat entre l’école secondaire d’Anjou et la bibliothèque de l’arrondissement d’Anjou.

Annick Lavoie, Technicienne en documentation

École secondaire d’Anjou

L’école Jacques-Rousseau se démarque, depuis maintenant dix-huit ans, par son projet intégré et rassembleur en art. Le Festival des arts se déroulait du 18 au 29 mai sous le thème : Sans frontières!

Les élèves de la maternelle à la 6ième année ont présenté un festival rempli de talents. Le tout a débuté jeudi le 18 mai avec le spectacle des élèves du 3e cycle à la salle Léonardo Da Vinci de Saint-Léonard. Nous avons eu droit à une prestation du tonnerre avec chacune des troupes. Tout d’abord, la troupe X-Pression s’est chargée de l’animation visuelle informatisée (montage vidéo et d’images) à l’arrivée des spectateurs dans la salle. De son côté, la troupe Les Saltimbanques nous ont impressionné avec leur numéro en art dramatique. Par la suite, la troupe Tonik est venue nous captiver en nous présentant des numéros de jonglerie, d’acrobatie et d’acrogym. Le spectacle s’est clôturé avec une prestation de la troupe Karumba qui nous en a mis plein la vue avec des chorégraphies en danse (hip-hop, contemporaine…) et une prestation de chant.

Pour une deuxième année consécutive, une oeuvre d’élève par cycle a été sélectionnée pour faire partie de la collection permanente. Les lauréats recevront une bourse pour souligner la qualité de leur travail. Les oeuvres seront exposées en permanence dans

l’école. Le comité formé d’une enseignante, de la présidente du Conseil d’établissement et la direction de l’école a procédé à la sélection de celles-ci.

Pour conclure le Festival des arts, les portes ouvertes du jeudi 25 mai ont permis aux parents et à la communauté de venir apprécier les oeuvres réalisées par nos élèves. De plus, les gens ont eu la chance d’assister à des spectacles de chant, de théâtre, de danse et d’acrobatie au gymnase de l’école. Le tout était présenté par les élèves du préscolaire, du 1er cycle et du 2e cycle.

Pendant toute l’année, chaque élève de l’école est amené à travailler sur une partie du festival en participant à des activités en art dramatique, en arts plastiques, en danse, en jonglerie et acrobatie et en musique. L’engagement et l’implication de l’ensemble de l’équipe école font de ce projet une réalisation unique.