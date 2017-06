Beaux projets avec nos aînés

L’école Wilfrid-Bastien

L’école Wilfrid-Bastien est une école primaire de presque mille élèves située à St-Léonard. Cette école est caractérisée par sa pluriethnicité, son ouverture aux différences et ces projets novateurs. Depuis deux ans, un beau projet de lecture est né à l’école qui a pour objectif de donner le goût de lire aux élèves et de créer des liens intergénérationnels. C’est ainsi qu’à chaque semaine, deux aînées venant du monde de l’éducation viennent à l’école pour faire la lecture d’une histoire aux élèves. Ainsi, à chaque semaine, les élèves de maternelle à la sixième année bénéficient d’un conte thématique lu et animé par une aînée.

De plus, encore avec les aînés, nous avons vécu un autre beau projet à l’école cette année rassemblant une classe de maternelle accueil et une classe TSA (trouble du spectre de l’autisme). Ces élèves ont appris une chanson de Noël ensemble, se sont fait filmés et ce vidéo a été envoyé dans un centre de personnes âgées pour le temps de Noël. De plus, les petits élèves ont créé et colorié des belles cartes de Noël qu’ils ont envoyé au centre.