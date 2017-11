Randonnée en vélo de l’école Fernand Gauthier

En collaboration avec le service des grands parcs, du verdissement et du Mont-Royal, les élèves du 2e cycle de l’école Fernand Gauthier ont eu l’occasion de participer à une randonnée en vélo au parc Pointe-aux-prairies. Ils ont sillonné les différents sentiers d’interprétation de la nature pour y découvrir les beautés de la faune et de la flore. Également, certains d’entre eux ont pu manipuler certains animaux de cet environnement. Cette activité a enchanté autant les élèves

que les adultes de l’école.

Cross-country de l’école Fernand Gauthier

Depuis plusieurs années, dans le cadre des activités proposées par le RSEQ

(Réseau des sports des écoles du Québec), plusieurs élèves de 1re à 6e année participent au défi des sportifs qui comporte le volet cross-country. Dès le début de l’année scolaire, les éducateurs physiques entrainent les élèves en vue de cet événement qui a eu lieu le 11 octobre dernier au parc Jean-Drapeau et qui rassemble plusieurs écoles du grand Montréal. Tous les jeunes ont réussi leur défi personnel et nous en sommes très fiers. Nous soulignons une mention spéciale à Sidney

Joseph du groupe 821 qui a remporté la médaille d’or dans sa catégorie. Il a couru de façon exemplaire tout en restant concentré sur sa course. Bravo Sidney!

