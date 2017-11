Une journée d’Halloween bien remplie à St-Ex qui se poursuivra jusqu’au Festi-Comic de la CSPI

Les élèves de l’école Antoine-de-Saint-Exupéry ont eu une journée remplie d’activités lors de l’Halloween. Ils ont pu profiter d’un décor d’épouvante toute la journée pour prendre des égoportraits aux côtés d’un groupe rock de squelettes grandeur nature. Ceux-ci semblaient

presque « vivants » sur la musique rock qui jouait derrière.

À l’heure du dîner, c’est l’auditorium qui s’est transformé pour accueillir les élèves de tous les niveaux. La fête a commencé avec un numéro de danse spéciale, présentée par plus d’une quarantaine d’élèves des groupes d’option danse de secondaire 1 et 2. Ils ont reproduit la fameuse chorégraphie « Thriller

» de Michael Jackson, qu’ils pratiquaient depuis le début du mois de septembre. Puis il y a eu un défilé/concours de costumes, tout d’abord pour les membres du personnel et par la suite pour les élèves. Ce sont les membres du conseil général étudiant qui tenaient le rôle de jury pour décider des gagnants dans chaque catégorie. Pour terminer la journée, en fin d’après-midi, un groupe d’élèves a reçu la visite d’une « cosplayer » professionnelle afin de leur donner une formation sur le monde du « cosplay ». Ce sont ces personnages que l’on voit déguisés et qui incarnent leur personnage à la perfection dans les conventions comme le Commiccon et le Otakuthon, pour ne nommer que ceux- là. Ils ont pu commencer à fabriquer leur premier costume cosplay en vue

du Festi-Comic CSPI qui aura lieu le 25 novembre à l’école Calixa-Lavallée. Le Festi-Comic est une convention mise sur pied par les techniciens en loisir, en collaboration avec le Bureau des activités étudiantes pour nos élèves des écoles secondaires de la CSPI.

On y retrouve des adeptes de Manga (animés, BD, dessins et jeux vidéo japonais), de super héros, de films, de jeux de société, de grandeur nature et de médiévaux. Cette année, il y aura plus de 30 activités de toutes sortes. Pour cette 2e édition du Festi-Comic CSPI, nous recensons des ateliers de créations, des jeux de rôles et d’évasions, une chasse au trésor, des conférenciers, des artisans et une mascarade de cosplay des élèves et de cosplayer adultes. Les élèves doivent s’inscrire auprès leur technicien en loisir et le nombre de places est limité. C’est comme prolonger l’Halloween jusqu’à la fin novembre !