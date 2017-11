Un nouveau code de vie à l’école René-Guénette

Suite à des travaux menés par l’ensemble de l’équipe-école en 2016-2017, l’école René-Guénette lance cette année son nouveau code de vie. Le nouveau code de vie de l’école est axé autour de trois valeurs : le respect, l’engagement et la responsabilité. Dès l’entrée des enseignants lors du 25 août, ceux-ci furent sensibilisés à la mise en place du code de vie. Lors du 6 septembre dernier, c’était aux élèves d’être informés sur le code de vie. La présentation fut faite par le directeur, M. Alain Gascon. Il ne manquait plus qu’un lancement officiel, c’est donc le 28 septembre dernier, de façon festive avec une

activité « zumba » à l’extérieur dans la cour que le code était lancé avec la participation des enseignants!

Le code de vie de l’école René-Guénette est maintenant actualisé, il se distingue de l’ancien code en ayant un caractère moins punitif. On enseigne le comportement à adopter à l’école, on l’encourage au lieu de punir l’élève sur un comportement prohibé. L’approche est donc très différente dans le respect des

règlements de l’école. En agissant ainsi, ce sont tous les élèves de l’école qui en sortiront gagnants. Ils auront à coeur les valeurs de l’école René-Guénette.

L’ÉCOLE LE CARIGNAN ET LA PERSÉVÉRANCE

L’école Le Carignan a décidé de donner l’occasion à ses élèves de participer à des activités qui répondent directement à leurs intérêts pour que tous puissent vivre des réussites au quotidien. Les enseignants, les membres du personnel et différents organismes de la communauté s’investissent pour que nous puissions avoir une panoplie d’activités qui répondent à leurs besoins. Ces activités, offertes lors des temps moins supervisés de l’horaire scolaire, permettent d’assurer un suivi soutenu lors des temps de transition tels que l’heure du midi, les soirées voir même l’été. Un accompagnement est prévu pour développer des habiletés tout au long de leur parcours primaire. Nous désirons leur fournir des outils qui leur permettront de poursuivre leur cheminement en faisant de bons choix. Communication, résolution de conflits, affirmation de soi ne sont que quelques sujets qui seront traités. Des adultes bienveillants accompagneront chaque élève dans les démarches entreprises, et ce, de la quatrième année jusqu’à la deuxième année du secondaire.

Nous espérons, grâce à ce projet, mettre en place un filet de sécurité et créer des liens signifiants entre les parents, les membres du personnel et la communauté afin d’assurer un milieu signifiant et rassurant pour nos élèves. Nous voulons faire en sorte que nos élèves sachent que même s’ils vivent des expériences difficiles, la réussite est toujours possible et que les personnes signifiantes qui les entourent sont là pour les soutenir. Pour nous, les liens sont garants de la réussite et de la persévérance.

L’équipe de l’école Le Carignan