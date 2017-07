Réaménagement à proximité du legs du 375e à LaSalle

Des travaux auront lieu autour de la nouvelle promenade de l’Aqueduc, le legs du 375e. Une passerelle jusqu’au belvédère de la Baie de Quenneville sera érigée et le tracé de la piste cyclable sera amélioré. LaSalle attend seulement le feu vert de Québec pour procéder, si possible, dès le mois d’août.

«Les chantiers, de petite envergure, n’incommoderont pas les citoyens qui désirent profiter de la promenade financée par la Ville de Montréal», précise Christianne Cyrenne, directrice des travaux publics pour l’arrondissement de LaSalle.

L’accès à la promenade et au parc seront maintenu, seul la piste cyclable sera à nouveau déviée sur le boulevard LaSalle pour permettre aux vélos de circuler.

Accessibilité

Pour un montant d’environ 152 000 $, une passerelle en bois de 60 mètres se raccordera au belvédère existant. Complètement à l’ouest du parc de l’Aqueduc, la plateforme est située au bord de l’eau.

Présentement les personnes à mobilité réduites et les personnes âgées peuvent difficilement atteindre l’endroit et profiter de la vue sur le fleuve Saint-Laurent. Ce nouvel aménagement le rendra accessible universellement.

Les travaux de cette portion devraient débuter le 2 août et s’étirer jusqu’au mois de novembre. Ils seront entièrement financés par Québec.

Sécuritaire

Pour améliorer la sécurité entre piétons et cyclistes, l’aménagement de la piste cyclable et de l’intersection du boulevard LaSalle et de la 75e Avenue a été repensée.

L’asphalte et le pavé seront refaits alors qu’un trottoir sera ajouté du côté sud. Un montant de près de 150 000 $ a été octroyé pour les travaux qui commenceront au mois d’octobre pour se terminer en décembre.

Une modification de la chambre d’accès au collecteur, les canalisations qui captent les eaux usées provenant des égouts, en plus du remplacement de poteaux de la clôture qui borde les voies cyclables, sont aussi prévus.