Imaginez un samedi ensoleillé où vous iriez bruncher dans un resto branché le matin, magasiner dans des boutiques tendance tout l’après-midi, déguster un prodigieux souper dans un établissement renommé et assister au spectacle le plus couru en ville. Et tout ça pourrait se trouver à quelques pas de chez vous en choisissant les condos du Plateau 54, le nouveau projet des Habitations Laurendeau, situés dans l’effervescent Plateau-Mont-Royal.

Plateau 54 est la copropriété idéale pour qui cherche à être près des restaurants, des bars et d’une vie culturelle foisonnante. Vous pourrez y expérimenter une vie urbaine en accédant à de nombreux services à pied. Le parc Laurier se trouve à quelques minutes de marche et, pour vous déplacer en ville, la station de métro Laurier se trouve à proximité.

Le projet immobilier comptera 62 unités d’une ou deux chambres de 642 à 1031 pieds carrés. Le cachet unique des appartements sera amplifié par des planchers de bois franc et des plafonds de 9 pieds de hauteur. Vous pourrez profiter des belles journées montréalaises sur une chaise longue ou en cuisinant au BBQ sur un grand balcon.

Plateau 54 plaira à une population à l’affût des dernières tendances avec son look résolument moderne. Une fenestration abondante vient magnifier son allure contemporaine. Un ascenseur et un stationnement pour vélos seront mis à la disposition de tous les résidants. Envie de flâner un peu au soleil? Des espaces verts seront aménagés à même le bâtiment.

Dans un souci d’offrir des installations de qualité, chaque unité possédera des cuisines au comptoir de quartz, avec un dosseret en céramique et une hotte en acier inoxydable. Une attention particulière sera également portée à une insonorisation supérieure des murs mitoyens et du plafond. Les appartements seront tous munis d’un système de climatisation murale. Une possibilité de stationnement intérieur sera soumise aux résidants.

L’emplacement au cœur du Plateau-Mont-Royal est sans doute l’un des aspects les plus attrayants de Plateau 54. L’un des quartiers les plus vibrants de la métropole est également l’un des plus créatifs au Canada grâce à ses théâtres, galeries et école d’arts. Il est particulièrement accessible grâce aux trois stations de métro qui desservent l’arrondissement (Sherbrooke, Mont-Royal, Laurier), aux nombreuses lignes d’autobus qui passent sur son territoire et à son important réseau de pistes cyclables.

