Notre-Dame-de-Grâce fait partie des arrondissements riches en histoire qui sont si chers aux Montréalais. C’est précisément ce qui a charmé DevMcGill qui propose aujourd’hui le projet immobilier Le Beaumont NDG – soit 140 condominiums où s’allient vie urbaine et splendeur. Ferez-vous partie des heureux propriétaires?

«La revitalisation de quartier à travers l’immobilier est l’une des forces de DevMcGill, nous choisissons toujours des emplacements ayant du charme et une histoire–et à cet effet, NDG est un emplacement idéal qui a tout pour plaire!», explique Tina Dostie, directrice marketing chez DevMcGill. D’ailleurs, le projet immobilier génère déjà beaucoup d’enthousiasme: «Plusieurs acheteurs sont des gens habitant le quartier. Le projet Le Beaumont NDG est le premier de ce type dans Notre-Dame-de-Grâce, les gens sont vraiment excités!», raconte Mme Dostie.

«Ce projet de condominiums s’adresse principalement aux premiers acheteurs et aux professionnels, mais également aux personnes plus âgées comme les baby-boomers qui cherchent des espaces de plus petites dimensions», explique Tina Dostie. «L’emplacement à proximité du métro Villa-Maria et du Centre de santé universitaire McGill (CUSM) est fantastique. Une épicerie IGA occupera une partie du rez-de-chaussée–les propriétaires des condominiums ne manqueront plus jamais de lait, ils pourront même aller en chercher pyjama!», ajoute-t-elle en riant.

Le petit nouveau du quartier

Le projet Beaumont NDG est constitué d’un bâtiment de huit étages lié par une passerelle vitrée à un second bâtiment de onze étages dont le style urbain s’harmonisera au paysage local. Ce projet résidentiel d’envergure érigé sein de l’arrondissement Notre-Dame-de-Grâce propose 140 unités en copropriété, un stationnement souterrain, une piscine sur le toit permettant de contempler le mont Royal, une salle de gym ainsi que des terrasses aménagées avec barbecues, aires de détente et jardin.

«Nous offrons des unités qui conviennent à tous les goûts et à tous les budgets, du studio jusqu’au penthouse», souligne Mme Dostie. Les unités du Beaumont NDG se démarquent par une généreuse fenestration donnant sur le fleuve Saint-Laurent, le lac Saint-Louis, le mont Royal, l’Oratoire Saint-Joseph et les Laurentides. Les hauts plafonds en béton, les comptoirs de quartz et les planchers de bois d’ingénierie ne sont que quelques-uns des détails architecturaux qui caractérisent le style contemporain dont pourront profiter les heureux propriétaires. Les électroménagers intégrés tout comme le balcon, la terrasse ou la cour niveau jardin offert dans chaque unité permettront aux propriétaires de profiter des joies urbaines tout en bénéficiant d’un espace privé hors du commun.

Implication dans le voisinage

«Nous organisons un encan crié pendant lequel 100 briques associées à plusieurs prix, dont une année d’épicerie chez IGA, seront mises en vente. Il s’agit pour DevMcGill d’un geste symbolique qui souligne le début de la construction du projet Le Beaumont NDG, d’où la vente de briques. Cela dit, il s’agit surtout d’une façon de soutenir une cause locale qui nous tient à cœur, de donner à la communauté et de faire une différence – c’est pourquoi l’argent amassé sera remis à l’organisme YMCA qui vient en aide aux jeunes du quartier NDG.» conclut Tina Dostie en lançant l’invitation au grand public.

Joignez-vous à l’encan crié ouvert à tous et découvrez le style de vie unique qu’offre Le Beaumont NDG. Bienvenue dans le quartier!

Encan crié Beaumont

Samedi 28 janvier 2017, à 13h30

Espace vente

Le Beaumont NDG

5511, avenue de Monkland

Montréal (Québec) H4A 1C7

tél.: 514-800-6841