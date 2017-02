Passionnés de chocolat tenez-vous prêts, la 6e édition de l’événement Je t’aime en chocolat s’installe au Marché Bonsecours du 10 au 12 février. Maîtres chocolatiers, artisans gourmands, chefs de renom et créateurs de mode du Québec se rassembleront pour partager leurs créations et surtout, leur amour du chocolat.

Que ce soit pour un avant-goût de la Saint-Valentin, pour prendre part à une activité familiale hors du commun ou simplement pour vous délecter, Je t’aime en chocolat, présenté par Production Anne de Shalla et Cacao Barry, propose une variété d’activités toutes plus délicieuses les unes que les autres.

Tout au long de l’événement, les curieux et les passionnés de chocolat auront l’embarras du choix parmi les créations et les produits signature de chocolatiers, pâtissiers, confiseurs et artisans gourmands présents lors de ce grand marché du chocolat.

Les curieux pourront découvrir comment la mode et le chocolat peuvent devenir de véritables œuvres d’art lors du Chocolat Show et à travers les duos Chic & Choc qui, à l’occasion du 375e anniversaire de Montréal, proposeront leur vision de la future mode urbaine, 375 ans plus tard!

Le chocolat sous toutes ses formes

En cette célébration du chocolat, l’Académie du ChocolatTM Cacao Barry s’installera temporairement dans les locaux du Marché Bonsecours afin d’offrir des démonstrations faites par des chefs et des spécialistes du Québec qui partageront leurs meilleures recettes faites de chocolat et de cacao sucré-salé.

Au menu, la poutine au chocolat de Nicolas Dutertre, chef pâtissier et conseiller technique de l’Académie du ChocolatTM de Montréal, du chocolat dans tous vos plats par le chef et propriétaire du restaurant Petite Maison, Danny St Pierre et des bouchées chocolatées faites par Philippe Vancayseele, maître chocolatier et directeur technique de l’Académie du ChocolatTM de Montréal.

Petits et grands

Pour l’occasion, la Salle de la Commune sera réservée aux enfants qui pourront s’amuser sous le thème de Pirates des Caraïbes et chanter en compagnie d’Alexandra Delgado dès 14h30 le samedi et le dimanche.

Les plus grands pourront quant à eux faire de belles rencontres et de nombreuses découvertes lors de l’#ApéroChocoRéseau organisé en collaboration avec Mangeons Montréal. Plusieurs accords vins-chocolats-produits locaux seront proposés pour le plus grand plaisir de tous en cette soirée unique du vendredi 10 février de 18h à 22h.

Visitez le site web pour découvrir la programmation et les surprises que vous réserve cet événement riche en couleurs et en parfums de toutes sortes! Je t’aime en chocolat et toi?

Je t’aime en chocolat

Marché Bonsecours, Montréal

Vendredi 10 février de 12h à 20h

Samedi 11 février et dimanche 12 février de 10h à 18h

Facebook | Twitter | Instagram