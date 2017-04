Envie de se lancer dans le monde effervescent de la création numérique?

Chef de file mondial depuis 30 ans en France, l’école Rubika forme les futurs professionnels de l’animation, du design et du jeu vidéo. L’institution s’est récemment établie à Montréal, plaque tournante de l’industrie, et invite les experts de demain à une soirée exceptionnelle où ils auront la chance de présenter leur portfolio à un jury composé de professionnels du marché et de pouvoir remporter une bourse d’études et un mentorat personnalisé.

Portfolio + Bourses + Mentors

La soirée Portfolio + Bourses + Mentors, qui se tiendra le 27 avril de 16 h à 20 h, permettra aux étudiants, désirant intégrer Rubika, de présenter leur travail aux professionnels d’entreprises de création renommées telles que Gameloft, Vortex, Ludia et Framestore. Il s’agira d’une occasion privilégiée pour discuter et pour échanger avec ces figures importantes, mais surtout de rayonner et de se faire remarquer tout en recevant une opinion pertinente sur leur travail, avant de le présenter au concours d’admission se tenant quelques semaines plus tard. Le jury choisira des talents et remettra 5000 $ en bourses répartis sur trois filières, qui seront déduits des frais de scolarité.

Le portfolio présenté pendant la soirée peut prendre différentes formes et montrer un éventail assez vaste de réalisations. Dessins 2D ou 3D, storyboards, vidéos, sculptures, musiques ou photos sont autant de possibilités à y intégrer. L’important consiste à démontrer sa créativité et d’illustrer un propos et une vision.

Mentorat

En plus de la bourse d’études, les talents sélectionnés seront jumelés à des membres du jury afin de bénéficier d’un mentorat pendant toute la première année de leur scolarité chez Rubika. Celui-ci se traduira par des discussions et rencontres par rapport au domaine de spécialisation choisi par les étudiants. Ils recevront des conseils sur leur cheminement par un travailleur connecté à leur milieu et qui y voue un réel intérêt.

Examen d’entrée

Participer à la soirée Portfolio + Bourses + Mentors permet une bonne préparation aux examens d’entrée du 20 mai. Tous les candidats désirant s’inscrire chez Rubika doivent s’y soumettre, même les talents choisis pendant la soirée. Cet examen comprend un test de connaissances générales, de français et d’anglais, de mises en situation visant à évaluer la créativité et à un entretien individuel pour présenter son portfolio.

Avec ses programmes d’études de haut niveau, Rubika forme des professionnels alliant les connaissances techniques, mais également créatives en générant les réels talents de demain.

