Le 44e Gala Sports Québec a reconnu l’excellence sportive de l’année 2016: les 22 meilleurs représentants du sport fédéré ont remporté le Maurice honorant leur talent et la qualité de leurs réalisations. Animé par Isabelle Charest, chef de mission du Canada aux prochains Jeux olympiques de PyeongChang 2018, Steve Charbonneau ancien joueur des Alouettes de Montréal et Claudine Douville de RDS, le Gala clôturait les Assises du sport 2017 réunissant les représentants de la communauté sportive québécoise.

Christiane Ayotte et Joé Juneau : un hommage bien mérité

L’Hommage Jacques-Beauchamp / Journal de Montréal reconnaissant une contribution exemplaire en sport a été décerné cette année au professeure Christiane Ayotte et à Joé Juneau pour leurs interventions soutenues favorisant une pratique éthique du sport.

Christiane Ayotte dirige le deuxième plus important laboratoire de contrôle du dopage sportif au monde, dont la crédibilité a été un facteur déterminant pour l’implantation à Montréal de l’Agence mondiale antidopage (AMA). Ses compétences lui valent d’être membre de nombreux comités scientifiques et groupes de travail, tels que l’AMA et la Commission médicale du Comité international olympique et la commission médicale de la Fédération internationale d’athlétisme.

Pour sa part, Joé Juneau coordonne depuis 2006 le programme de développement des jeunes du Nunavik axé sur le hockey les incitant à se dépasser tant en classe que sur la patinoire. Près de 600 jeunes répartis dans huit communautés pratiquent maintenant le hockey et de jeunes Inuits présents depuis 2006 dirigent les plus jeunes. Joé Juneau a également implanté le programme à Pont-Rouge, Saint-Raymond, Saint-Marc-des-Carrières et Donnacona.

Nouvelle page d’histoire par le phénoménal Mikaël Kingsbury

Le skieur acrobatique bosses, Mikaël Kingsbury a de nouveau écrit une page d’histoire en remportant pour une cinquième année consécutive le Maurice de l’Athlète masculin niveau international. L’athlète de 24 ans a connu en 2016 une saison remarquable en s’emparant pour une cinquième année consécutive du petit et du gros Globe de cristal; il a dépassé le record du nombre de victoires en Coupe du monde l’élevant à 34. Excellant toujours davantage d’une saison à l’autre, Kingsbury exécute depuis cette année un nouveau saut périlleux de quatre vrilles avec le plus haut taux de difficulté.

Marianne St-Gelais, Aurélie Rivard, Josée Bélanger, Meaghan Benfeito et Roseline Filion: l’excellence féminine internationale

Exceptionnellement cette année, leurs parcours valent à la patineuse de vitesse Marianne St-Gelais et la paranageuse Aurélie Rivard de remporter ex-aequo le Maurice de l’Athlète féminine de niveau international. Marianne St-Gelais a connu une année impressionnante décrochant 10 médailles individuelles en Coupe du monde sur une possibilité de 12, en plus de remporter son premier titre de championne du monde sur une distance. De son côté, Aurélie Rivard a établi aux Jeux paralympiques de Rio un record du monde aux 50 mètres et 400 mètres libres et deux records canadiens au relais, sans oublier ses trois médailles d’or et sa médaille d’argent.

Meagan Benfeito et Roseline Filion, qui ont ému le public québécois avec leur dernière saison en duo, voient leur talent reconnu par le Maurice Partenaires de l’année. Médaillées de bronze aux Jeux olympiques de Rio, elles forment la première équipe en plongeon synchronisé à participer à trois Jeux olympiques. Championnes du Grand Prix FINA de Gatineau elles sont également vice-championnes de trois épreuves de la Série mondiale FINA.

Josée Bélanger, membre de l’équipe féminine canadienne de soccer médaillée de bronze aux Jeux olympiques de Rio, complète la fiche de l’excellence féminine québécoise en remportant le Maurice de l’Athlète en sport collectif niveau international. Elle s’est distinguée au cours de l’année après un changement de position, alors qu’en évoluant maintenant comme défenseure latérale, elle largement contribué au succès de son équipe.

Finalement, le 44e Gala Sports Québec a couronné les lauréats suivants dans les autres catégories au programme: