Nous n’y sommes pas encore tout à fait, mais les vacances approchent. Vous aimeriez visiter une grande ville, mais ne souhaitez pas passer votre temps dans les bouchons de circulation? Pensez à Toronto! Ce printemps, le réseau de transport en commun GO Transit, qui relie Toronto et ses villes voisines par train et par autobus, vous invite à simplifier vos déplacements autour de la Ville-Reine pour souligner ses 50 ans. Consultez notre guide d’activités pour planifier votre visite.

1. Port Credit – Gare Port Credit

Parcourez à pied cette charmante ville côtière bordant le lac Ontario. L’artère principale est jalonnée de nombreux cafés, terrasses et boutiques. Cassez la croûte dans une petite pâtisserie ou buvez un café en admirant le paysage maritime.

2. Hamilton – Gare Hamilton

Capitale mondiale des cascades, Hamilton se situe dans le secteur urbanisé où l’on retrouve le plus de chutes de toutes sortes, dont une centaine près du centre de la ville. Admirez-les en faisant une randonnée seul ou accompagné d’un guide.

3. Site national historique de Fort York – Gare Exhibition

Revivez l’émotion des soldats ayant combattu dans la guerre de 1812, grâce aux bâtiments d’époque encore présents. Visitez les expositions saisonnières et, pendant l’été, assistez à des démonstrations de la garde du fort.

4. Les chutes Niagara – Gare Niagara Falls

Pendant l’été, une ligne de train vous débarque directement dans la ville de Niagara Falls, les fins de semaine. En plus d’admirer les célèbres chutes à bord d’un bateau, vous trouverez de nombreuses activités, hôtels et restaurants pour toute la famille.

5. Niagara-On-The-Lake – Gare Niagara Falls

Envie de vous éloigner de la foule de touristes des chutes ? Empruntez l’un des sentiers pédestres ou cyclables vous menant aux réputés vignobles de la région. Une vingtaine de producteurs locaux vous attendent pour vous faire découvrir leurs vins.

6. Marché d’antiquités d’Aberfoyle – Gare Meadowvale + Bus

Depuis 55 ans, on trouve de véritables trésors à Guelph. Dénichez des petits trésors d’une autre époque, auprès d’une centaine de vendeurs, dans le plus grand marché à ciel ouvert au Canada.

7. Canada’s Wonderland – Gare Maple + Bus

Les amateurs de sensations fortes trouveront assurément leur compte dans ce parc d’attractions où l’on retrouve les montagnes russes les plus hautes et rapides au Canada. Profitez-en pour faire trempette au parc aquatique et pour assister aux nombreux spectacles et événements.

8. York Durham Heritage Trail – Gare Lincolnville + Bus

Chaque dimanche d’été, montez à bord d’un train d’époque qui vous fera découvrir les magnifiques paysages de la Moraine d’Oak Ridges, un important site géologique formant les reliefs de l’Ontario.

9. Rouge Hill Waterfront Trail – Gare Rouge Hill

Ce sentier riverain est idéal pour une balade à pied ou à vélo. À deux kilomètres de la gare, vous trouverez le Rouge Park, le seul parc national urbain du pays, en plus des plages longeant le lac Ontario.

10. Scarborough Bluffs Park – Gare Scarborough

Le littoral s’avère un lieu de choix pour les activités de plein air. Le Scarborough Bluffs Park ne fait pas exception avec ces falaises à couper le souffle dont on peut profiter sur plusieurs kilomètres de sentiers.

11. Toronto Railway Museum – Gare Union

Toutes les lignes de train se rendent à la gare Union et pour plonger davantage dans le passé ferroviaire de Toronto et de l’Ontario, rendez-vous dans ce musée, récemment restauré, où vous verrez de nombreux artefacts, un train miniature et un simulateur de conduite.

12. Les îles de Toronto – Gare Union

À quelques pas de la gare, embarquez dans le traversier qui vous mènera vers ces îles magnifiques habitées par une poignée de gens. Profitez des sentiers, du son parc d’amusement et de la vue imprenable sur Toronto.

Grâce à son réseau de trains et d’autobus, Toronto est plus accessible que jamais à partir du centre-ville ou des banlieues. Avec GO Transit et son service de transport en commun en constante évolution, vous ne voyagerez plus jamais de la même façon.