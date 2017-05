Vous êtes toujours celui de votre groupe qui a une tonne d’idées, mais vous ne savez pas comment les concrétiser? HackCité 375 a besoin de vous!

Véritable marathon créatif, HackCité veut rassembler les communautés artistiques et technologiques de la métropole pour créer un selfie vivant de la ville. Créateurs, artistes, développeurs et entrepreneurs sont invités à cogiter ensemble.

L’objectif: Offrir une œuvre célébrant la diversité créative de Montréal et cristallisant la mémoire collective dans une symbiose vivante entre arts, technologies et design.

Cet événement de la programmation du Printemps numérique est issu d’une démarche multidisciplinaire pour réaliser des œuvres numériques et interactives en l’honneur du 375e anniversaire de Montréal.

Vous avez jusqu’à demain pour nous soumettre votre idée touchant la réalité virtuelle, un artefact numérique ou l’interactivité et la projection. On sait que Montréal est une capitale des arts numériques, c’est le temps de le prouver! Les finalistes auront la chance de présenter leur projet à Chromatic Pro, dans le cadre de C2 Montréal, ce 25 mai.

Les idées sélectionnées se matérialiseront en 48h durant un Hacksprint. Les équipes élaboreront des prototypes de l’œuvre rêvée.

Résidences chez les pros

Trois ébauches seront choisies par le jury. Au cours du mois de juin, les gagnants auront la chance de concrétiser leur projet dans le cadre d’une résidence chez les entreprises partenaires Dix2, Pixsenses ou La Boîte interactive, en plus de se mériter une bourse en argent.

– Artefact numérique (Bourse de 1 400 $ et une résidence d’une semaine chez DIX2)

– Leg interactif & projection (Bourse de 800 $ et une résidence d’une semaine chez La Boîte Interactive)

– Réalité virtuelle (Bourse de 800 $ et une résidence d’une semaine avec PIXSENSES)

Les œuvres finales seront révélées lors de la clôture du Printemps numérique le 21 juin à la Société des arts technologiques.

Ce hackathon nouveau genre est organisé par Printemps numérique, Projet A144, Pixsenses, Desjardins Lab, Montréal NewTech et Alliance MusicMotion, en collaboration avec Chromatic Pro, La Boîte interactive, Dix2 et Pixsenses.

Consulter le site web pour tous les détails.