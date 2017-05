À 20 minutes de Montréal, sur l’île Saint-Bernard à Châteauguay, le Manoir d’Youville vous offre une douce évasion, loin de votre quotidien!

Depuis 2011, cet ancien couvent des Sœurs Grises, invite les visiteurs à séjourner sur un territoire d’une grande beauté. Surplombant le lac Saint-Louis et entouré d’arbres matures, ce centre de villégiature compte 116 petites chambres, la plupart avec toilettes et douches à l’étage. En parcourant le vaste bâtiment, on se projette aisément dans la vie des religieuses y ayant résidé; de petits salons et une ancienne chapelle sont baignés de sérénité. Au rez-de-chaussée, la salle à manger offre de bons repas maison, et plusieurs salles de réunions permettent des regroupements en tout genre, notamment des rencontres familiales, des réunions d’affaires et des retraites de yoga.

Plein la vue

À l’extérieur, un vieux moulin datant 1686 est entouré de chaises Adirondack. La vue y est à couper le souffle, particulièrement en fin de journée, alors que le soleil décline à l’horizon. Derrière le manoir, quelques vestiges des Sœurs parsèment le site: un promontoire orné d’une croix, un cimetière, une ancienne étable et un verger de pommes biologiques. Dans l’ancienne laiterie, le bistro La Traite offre de déguster, sur sa belle terrasse, quelque 35 bières québécoises.

À deux pas de là, le refuge faunique Marguerite d’Youville invite à découvrir différents milieux naturels. Huit kilomètres de sentiers pédestres permettent d’apercevoir une grande diversité d’oiseaux. Au bout de l’île, le panorama s’ouvre sur le fleuve, sa voie maritime et Montréal tout au loin. L’eau vous appelle? Une excursion nautique vous mènera sous le ciel du lac Saint-Louis ou dans les pourtours de l’île protégée.

Activités estivales à faire sur place

– Randonnée pédestre

– Piscine extérieure chauffée

– Balades à vélo (location sur place)

– Théâtre d’été

– Canot, kayak et planche à pagaie

Un séjour abordable!

Votre séjour en pension complète inclut trois repas et vous donne accès aux sentiers du refuge faunique et à une heure de location de planche à pagaie, de canot ou de kayak.

Tarif à partir de: 73$/personne (occupation double)

Plusieurs forfaits disponibles: retraite yoga, théâtre d’été, vélo de l’île et plus encore!

Accessible en transport en commun depuis le métro Angrignon.