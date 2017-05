Avez-vous remarqué que tout ce qui nous entoure semble de plus en plus éphémère? Notre téléphone intelligent devient désuet aux six mois, plus personne ne réalise de lipdubs et Pokémon Go est déjà chose du passé. Heureusement, certaines choses sont faites pour durer. Qu’est-ce qui fera encore partie de notre quotidien dans 10 ans? Nous avons dressé une petite liste.

1. Le métro de Montréal

Depuis 51 ans, le métro est bien ancré dans le quotidien des utilisateurs du transport en commun de Montréal. Avec les nouveaux trains Azur, c’est un renouveau complet qui devrait améliorer le service pour encore un bon bout de temps et réduire les frustrants «Une panne de train cause un ralentissement de service sur la ligne…».

2. St-Viateur Bagel

Saint-Viateur Bagel est une affaire de famille et de tradition depuis 50 ans. Pétris à la main et cuits au four à la perfection, les bagels ont fait la renommée de l’institution qui compte aujourd’hui 8 boulangeries. Devenue symbole de Montréal, l’adresse de la rue St-Viateur continuera d’accueillir les amateurs de bons bagels, 24/24h (Parfait pour les fins de soirée arrosées!).

3. Les Canadiens de Montréal

Vous voguez toujours comme une âme en peine depuis la défaite crève-cœur des Canadiens contre les Rangers? Même si elle n’a pas été aperçue au Québec depuis 1993, vous pouvez toujours espérer que la coupe Stanley revienne au Centre Bell d’ici 10 ans…

4. Les foodies

On les voit partout, perchés sur une chaise pour saisir le meilleur angle de leur café latte ou de leur toast aux avocats. Les foodies, ou cuisinomanes, ont pris d’assaut les réseaux sociaux. Mais au-delà d’Instagram, ils sont aussi adeptes de cuisine locale et de festivals gourmands. Vivra-t-on une révolution culinaire au Québec?

5. Les festivals

Festival de la poutine, festival du cochon, ou carnaval d’hiver—toutes les raisons sont bonnes pour se rassembler au Québec. On chante, on danse, on mange et on boit en plein air au rythme des artisans d’ici et d’ailleurs. Et on ne cessera assurément pas de festoyer d’ici les prochaines années.

6. Les vidéos de chats

Grumpy Cat ne sera peut-être plus de ce monde dans 10 ans, mais les vidéos de chats attendriront assurément encore les internautes. Avec des chaînes YouTube comptant des centaines de milliers d’abonnés, les Grumpy cat ou Lil’Bub de la planète chat devraient continuer leur conquête d’Internet. Mais comment leur résister?

7. Le nouveau pont Champlain

Après l’épisode de la super-poutre, de nombreux automobilistes avaient très hâte à la construction du nouveau pont Champlain. C’est une structure au magnifique design qui accueillera 50 millions de véhicules annuellement dès décembre 2018. On devrait rouler entre Montréal et la Rive-sud en toute quiétude d’esprit pour au moins quelques décennies.

8. Les cônes orange

Amélioration des voies, élargissement de routes, réparation de rues vétustes; le gouvernement en a encore pour une bonne dizaine d’années à effectuer des travaux pour réparer les infrastructures routières. En attendant, on devra prendre notre mal en patience entre les cônes orange.

9. Schwartz’s

On fait toujours la file à l’heure du lunch sur le boulevard Saint-Laurent, depuis 1928, où Schwartz’s sert la même délicieuse viande fumée aux épices secrètes. Une recette qui fonctionne depuis plus de 80 ans et qui devrait encore rassasier ses clients pendant longtemps.

10. Une voiture fiable

Et si vous rouliez pendant 10 ans en toute sérénité? La 2017 Mitsubishi Mirage et Mirage G4 a tout ce qu’il faut pour vous accompagner sur la route. Avec sa garantie exceptionnelle de 10 ans sur le groupe motopropulseurs, c’est une berline fiable au rapport qualité prix incomparable et à l’excellente efficacité énergétique qui perdurera au détriment des tendances temporaires.