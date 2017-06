Le Printemps numérique prend d’assaut les quatre coins de la métropole en proposant une foule d’activités pour tous. En manque d’inspiration pour des sorties originales, partez à la découverte de l’univers numérique de Montréal jusqu’au 21 juin.

Aura

Une expérience immersive où la lumière révèle toute la beauté et la richesse du patrimoine de la Basilique Notre-Dame. Laissez-vous transporter par l’univers visuel signé Moment Factory, pour un voyage des plus captivants.

En soirée,à la Basilique Notre-Dame.

Piknic Électronik

Avec sa programmation variée, le Piknic Électronik s’impose comme un événement phare du circuit culturel estival montréalais. Venez vivre l’expérience en nature et danser sur les sons d’artistes d’ici et de l’international pour une 15e édition.

Les dimanches 14h à 21h30 jusqu’au 24 septembre à la Plaine de jeux.

Festival Eurêka !

La grande fête de la science qui réunit petits et grands, passionnés ou simples curieux! Festival Eurêka! vous invite à rencontrer plus de 150 scientifiques. Vivez une multitude d’activités scientifiques et technologiques étonnantes.

Du 9 au 11 Juin, sur la Promenade du Vieux-Port de Montréal.

Cité Mémoire

Librement inspirée de l’histoire de Montréal, Cité Mémoire vous convie à la rencontre d’une multitude de personnages témoins de l’évolution de la ville à travers le temps. L’oeuvre émerge à même les murs qui nous entourent, le sol que nous foulons, les arbres qui bercent notre présent.

Tous les soirs à la tombée de la nuit dans le Vieux-Montréal.

Sub Strate

La création musicale montréalaise à l’honneur ! Susy.technology aura carte blanche pour créer un spectacle exclusif de musique immersive dans l’espace sonore unique qu’offre la Satosphère et ses 150 haut-parleurs!

10 juin à la Société des arts technologiques.

1.26 de Janet Echelman

Immense filet coloré accroché dans les airs, 1.26 de l’artiste Janet Echelman est une oeuvre en mouvement qui interagit avec les éléments de la nature, déployant des formes diverses au gré du vent et de la lumière ambiante. L’installation flottante, s’illumine à la tombée de la nuit au Jardins Gamelin.

Quartier des Spectacles.

Kyma

Tout est phénomène d’ondes. De la lumière au son, de l’atome à l’Univers… Premier partenariat entre Espace pour la vie et l’Office national du film du Canada, le conte allégorique Kyma, explore l’univers des ondes en célébrant, au fil du parcours, la place singulière du vivant.

Planétarium Rio Alcan.

Solstice: soirée de clôture du Printemps numérique

Grande nuit du numérique: une expérience immersive et dansante présentée en collaboration avec MusicMotion Alliance. Performances musicales, chorégraphies interactives, rassemblant la crème des artistes de la scène montréalaise!

21 juin à la Société des arts technologiques

Cliquez ici pour la programmation complète.