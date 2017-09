L’Événement Carrières est le rendez-vous incontournable de l’automne pour toutes les personnes à la recherche d’un emploi ou d’un second souffle professionnel. De nouveau cette année, l’événement accueillera 5 espaces d’emploi spécialisés sous un même toit les 4 et 5 octobre prochains. Environ 2000 emplois y seront proposés – peut-être y en a-t-il un là-dedans pour vous?

Plus de 150 employeurs seront réunis dans 5 espaces aux thématiques bien définies :

Formation et éducation aux adultes

Besoin de perfectionnement, envie de changer de carrière ou désir de faire certaines études? Cet espace proposera aux visiteurs les kiosques d’écoles professionnelles, de collèges, d’universités, d’ordres professionnels et de comités sectoriels offrant tous des programmes de formation aux adultes.

Carrières et développement professionnel

Commanditée par Jobboom, cette section accueillera des employeurs de domaines variés ayant tous en commun un grand besoin de main-d’œuvre qualifiée et de nombreux postes à pourvoir. Tous les visiteurs pourront donc se promener librement à travers les pavillons Carrières et emplois, Aide à l’emploi / Immigration / Entrepreneuriat, Centres d’appel, Manufacturier et nouvellement cette année : Commerce de détail, Régions et Transport.

Banque, finance, assurance

Rassemblant une variété d’entreprises œuvrant dans les domaines bancaire, financier et des assurances, cet espace sera l’occasion pour les candidats d’en apprendre plus sur ce secteur d’activité et de rencontrer des employeurs potentiels.

TI et génie

Ce salon unique est réservé aux candidats possédant au moins deux années d’expérience professionnelle en technologie ou aux diplômés en génie. Les visiteurs intéressés n’auront qu’à présenter leur CV à jour à l’entrée afin de pouvoir y rencontrer une foule d’employeurs du domaine.

Aérospatiale

En grande nouveauté cette année, cet espace est maintenant réservé aux visiteurs ayant fait des études en aérospatiale ou ayant déjà une expérience dans des postes de métier, de technique, d’ingénierie ou de TI. Tout comme pour le salon TI et génie, les candidats devront présenter un CV à jour pour pouvoir y accéder et rencontrer des employeurs ayant des postes à pourvoir dans l’industrie.

Entrée et conférences gratuites

L’entrée à L’Événement Carrières est complètement gratuite, tout comme l’accès aux différentes conférences pendant lesquelles des professionnels aborderont des sujets tels que l’immigration et la recherche d’emploi, ainsi que des trucs et astuces pour faciliter l’insertion au marché de l’emploi.

Obtenez tous les détails sur L’Événement Carrières, sur la programmation ainsi que des conseils pour préparer votre visite en navigant au http://www.ecarrieres.com. Soyez également les premiers avertis des nouveautés et des offres d’emplois en vous inscrivant à l’infolettre.

Le marché de l’emploi vous donne rendez-vous à L’Événement Carrières. Prévoyez plusieurs exemplaires de votre CV à jour et affichez votre plus beau sourire, car une nouvelle carrière est à votre portée! Bonnes rencontres!

L’Événement Carrières

4 et 5 octobre 2017 | Palais des congrès de Montréal