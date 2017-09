Portes ouvertes et examens d’admission en septembre

Souvent récompensé pour ses innovations et ses projets rassembleurs, le Collège d’Anjou est un catalyseur de talents. Autrefois connu sous l’école secondaire Marie-Victorin, le Collège d’Anjou est depuis 2006 installé à Anjou dans des locaux modernes. Les portes ouvertes et examens d’admission sont prévus en septembre prochain: ne manquez pas cette occasion de découvrir une école secondaire privée unique!

Un collège axé sur la passion

«Il y a quelques années, nous avons adopté la mission de devenir le meilleur petit collège du Québec. Depuis, nous avons tout mis en œuvre pour y arriver. Nous avons consulté les élèves de la récente construction du pavillon des arts et des sports et nous proposons aujourd’hui des locaux adaptés à leurs intérêts, comme une salle de judo, de danse et d’entraînement.», explique Luc Plante, directeur général du Collège d’Anjou. «Ici, tous les élèves choisissent un tuteur pour l’année scolaire afin que nous puissions bien les guider. Nous les accompagnons aussi dans le développement de passions. Tous suivent donc des cours d’arts plastiques, d’art dramatique ou de musique. Le tiers d’entre eux font également partie des Ducs, à travers nos 18 équipes sportives élite. En plus d’être guidés par des entraineurs chevronnés à l’école, ces élèves pratiquent leur sport sur la scène régionale.» poursuit-il.

L’école du 21e siècle

«Depuis six ans, nos élèves utilisent leur iPad en classe et nos enseignants suivent des formations en technologies de l’information et de la communication (TIC). Nous inaugurons d’ailleurs notre deuxième classe du 21e siècle cette année. Il s’agit de classes actives où règne la technopédagogie. Les élèves évoluent dans un contexte moderne et différent.», soutient Luc Plante.

Portes ouvertes: samedi 16 septembre 2017

Parents et candidats auront la chance de visiter le Collège d’Anjou le samedi 16 septembre de 13h à 16h. Cette journée portes ouvertes sera l’occasion pour les curieux de rencontrer des élèves, le personnel et la direction du collège. «Il y a au Collège d’Anjou une ambiance unique. Plusieurs disent qu’il suffit d’entrer pour ressentir l’atmosphère de camaraderie. Les portes ouvertes permettent aux candidats de poser toutes leurs questions, mais surtout, de sentir à quel point il fait bon être au Collège d’Anjou.», ajoute le directeur général.

Examens d’admission: 23 septembre 2017

Cette année, les examens d’admission pour l’année scolaire 2018-2019 auront lieu le samedi 23 septembre 2017 à 9h ou 14h. L’inscription doit d’abord être faite en ligne.

Quant à l’étude à prévoir pour ces examens, Luc Plante se veut rassurant: «Les jeunes n’ont pas à s’inquiéter ni à prévoir de préparation particulière. Les notions abordées dans les examens d’admission sont celles étudiées en 5e année du primaire, les élèves ont donc déjà obtenu les notes de passage nécessaires. Ces examens sont surtout une façon pour le Collège d’Anjou de classer les élèves dans les bons groupes, selon leur profil.»

Découvrez-en davantage sur le Collège d’Anjou, ses portes ouvertes et ses examens d’admission directement sur le site, sur Facebook et sur Twitter.

Bonne rentrée !

Collège d’Anjou

11 000, rue Renaude Lapointe, Anjou