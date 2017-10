Qu’il soit routier, maritime, ferroviaire ou aérien, le transport de marchandises à Montréal fait partie du paysage urbain et constitue un domaine d’emploi dynamique. Le 6 novembre prochain, la

Journée carrières permettra à des milliers de candidats de découvrir ces secteurs et même, de trouver un emploi. Profiterez-vous de cette occasion pour entreprendre un nouveau défi professionnel?

Organisée par CargoM, la grappe métropolitaine de logistique et transport de Montréal, la Journée carrières est le rendez-vous incontournable de l’industrie. En plus de mettre en lumière les rouages du transport de marchandises, cette journée rassemble plusieurs entreprises à la recherche de main-d’oeuvre.

Une industrie en pleine effervescence

«L’industrie du transport de marchandises se porte bien. Elle intègre des technologies de pointe dans ses opérations afin d’améliorer sa productivité et maintenir sa compétitivité. À elle seule, l’industrie du transport de marchandises génère plus de 115 000 emplois directs et indirects dans le Grand Montréal. Ce sont d’excellents emplois qui bénéficient d’avantages concurrentiels et d’une rémunération plus élevée que la moyenne», explique Mathieu Charbonneau, directeur général de CargoM. «Les types d’horaires varient selon la nature du poste. On retrouve plusieurs emplois avec des horaires réguliers et ce, même pour les camionneurs. En fait, une grande majorité d’entre eux rentrent à la maison chaque soir.»

«En raison des multiples départs à la retraite et de la croissance soutenue des entreprises, de nombreux emplois doivent être pourvus, tant dans les domaines technique, opérationnel, marketing et ventes, logistique, qu’administratif. Que vous soyez en début de carrière ou travailleurs expérimentés, vous êtes tous conviés à cet événement unique qui rassemble les principaux acteurs de l’industrie. Cet événement constitue une véritable vitrine sur les métiers propres à notre industrie. Les carrières sont passionnantes et bien rémunérées», soutient M. Charbonneau.

Consultez les nombreux postes en ligne

«Pour bien se préparer à la Journée carrières, nous invitons les participants à consulter la section carrières du site Internet de CargoM. Celle-ci présente les nombreux postes disponibles et sera mise à jour régulièrement. La Journée carrières sera ensuite l’occasion de rencontrer les employeurs et même, de passer une entrevue sur place», souligne M. Charbonneau.

Découvrez un monde passionnant

«Plusieurs activités et démonstrations permettront aux participants de vivre une expérience unique. Nous aurons, entres autres, des camions sur place ainsi que des simulateurs d’opération de grues et de conduite de poids lourds – gracieusement fournis par l’Association des employeurs maritimes et Camo-route – pour permettre aux participants de pousser l’exploration plus loin», ajoute M. Charbonneau. Cette 2e édition s’annonce déjà un franc succès. Apportez plusieurs copies de votre curriculum vitae et venez découvrir le monde du transport et de la logistique. C’est

un rendez-vous!

Journée carrières

Lundi 6 novembre 2017, De 10h à 16h

Quai Alexandra – 200, rue de la Commune Ouest, Montréal

Consultez les nombreuses offres d’emploi en ligne et apportez votre curriculum vitae.