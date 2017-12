En collaboration avec l’école de gestion John Molson de l’Université Concordia – un établissement d’enseignement supérieur réputé et implanté à Montréal – l’Institut de leadership propose, depuis 4 ans, son programme de Certification en leadership et habiletés de direction. Destiné au décisionnaire qui souhaite en apprendre plus sur le mode de gestion nord-américain, cette formule intensive permet d’obtenir une formation de haut niveau en 6 jours.

Et pourquoi suivre un programme de formation en leadership à Montréal? En plus d’en apprendre sur le management à l’américaine, le participant a accès à un enseignement basé sur la pratique, portant sur l’une des compétences parmi les plus développées au Canada: la gestion. Grâce à un environnement propice à la transmission des connaissances entre participants issus de milieux différents, les leaders ressortent mieux outillés pour faire face aux défis qu’exige l’économie mondiale.

Ce programme permet d’échanger avec de nombreux gestionnaires, bonifiant ainsi le réseau et les contacts d’affaires du participant. Nialen Condé, directrice de Cabinet du Premier Ministre de la République de Guinée le confirme: «Ce séminaire m’a permis de faire des rencontres et d’échanger avec des personnes en provenance de différents pays et aux profils variés. De plus, la formule intensive en 6 jours a contribué à la création d’une forte dynamique de groupe entre les participants.»

Et c’est sans compter sur les interventions pertinentes de personnalités issues du monde des affaires canadien. Au fil des années, des gestionnaires et entrepreneurs tels que Jean-René Halde (Banque de développement du Canada), Marie-Josée Lamothe (Google), Isabelle Hudon (Ambassadrice du Canada à Paris) ainsi que d’anciens premiers ministres: Bernard Landry, Jean Charest et Pauline Marois, ont su transmettre efficacement leurs connaissances en tant que leaders de réputation internationale.

Christophe V. C. AGUESSY, Conseiller Spécial de la Présidence (Banque Ouest Africaine de Développement) l’affirme: «L’accès à de vrais leaders partageant leur vision, leurs connaissances et expertise rend l’appropriation des concepts plus facile. Ce sont des leaders qui connaissent nos réalités et nos défis, car ils ont eux-mêmes connus des échecs et des succès. Ils sont donc les mieux placés pour nous outiller et nous aider à mieux performer dans notre rôle de leader.»

En 4 ans, l’Institut a permis la diplomation de plus de 600 participants en provenance de 12 pays différents et dont le taux de satisfaction s’élève à 98,7%. En juillet dernier, un premier groupe international a pu profiter de cette formation de qualité supérieure. En effet, les dirigeants de l’Institut ont toujours cru au fait qu’un leader se doit de s’inspirer de personnes et d’industries différentes.

Comme le mentionne le président et cofondateur de l’Institut, M. Éric Paquette: «Pour nous, il n’y a pas qu’une seule définition du leadership. Nos modèles sont multiples, proviennent de tous les horizons et de toutes les cultures. Nous ne croyons pas à la perfection, mais à la détermination de ceux qui cherchent à l’atteindre. Ici, tout le monde apprend.»

Le volet international du programme de certification en leadership et habiletés de direction aide les gestionnaires à relever les défis auxquels toute organisation est confrontée. Avec l’ajout d’une formation en ligne qui verra le jour sous peu, l’Institut de leadership se positionne de plus en plus comme un incontournable dans son champ d’expertise.

Le programme de certification, d’une durée de six jours, est au coût de 4200 euros. Pour en savoir plus sur le programme et les prochaines dates, vous pouvez consulter le site Internet de l’Institut de leadership ici.