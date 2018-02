Depuis quelques années déjà, l’Institut de leadership en gestion propose un programme de certification en leadership et en habiletés de direction qui aide les gestionnaires à relever les défis auxquels toute organisation est confrontée. Unique en son genre, la notoriété de cette formation ne cesse de croître en comptant au-delà de 700 diplômés et un taux de satisfaction de 98,7 %. Toujours à l’affût de moderniser son approche, l’Institut propose une importante nouveauté en ce début d’année : la certification en leadership et habiletés de direction est maintenant offerte en ligne… et voilà trois excellentes raisons de la suivre !

Une accessibilité bonifiée

Tout en donnant accès à la même formation de qualité que celle offerte dans les locaux de l’Institut, la formation en ligne, diffusée en direct, permettra aux participants de développer une proximité accrue avec l’ensemble des acteurs du programme de certification. Ils auront la chance d’accéder aux interventions de formateurs chevronnés, de conférenciers expérimentés, mais aussi d’interagir avec eux, en plus d’entendre les interventions pertinentes des participants en classe, eux aussi, constamment confrontés aux mêmes défis que pose le leadership en entreprise. Le volet « en ligne » devient donc une option alléchante pour ceux et celles qui désirent développer leur leadership et qui n’ont pas la possibilité de se déplacer jusqu’à Montréal.

Une flexibilité améliorée

Répartie en six journées, la formation en ligne offre une flexibilité décuplée tout en tenant compte des horaires atypiques qui caractérisent le rythme de vie d’un gestionnaire. Même si la formation est offerte en direct sur le Web, il sera possible d’accéder à la formation en rediffusion pour un temps déterminé. D’autre part, la certification en ligne a été conçue afin de répondre aux différents modes d’apprentissages des inscrits, offrant une formule interactive et engageante, en plus de fournir un encadrement personnalisé. En effet, le gestionnaire en formation pourra bénéficier de la présence d’un modérateur pendant les séances afin que celui-ci transmette efficacement ses questions et qu’il puisse obtenir une réponse à ses interrogations rapidement.

Un outil pédagogique ouvert sur le monde

Cette nouvelle formation fait également la promotion d’une pédagogie de type conversationnel si on compare avec une formation en ligne dite traditionnelle; les interactions servant ainsi à combattre la solitude de l’écran. Des outils de communication interactifs et variés sont ainsi mis à la disposition des participants sous la forme de sondages, bavardages virtuels, séances de question et exercices en équipe. Et cette formation, en parfait respect de la vision internationaliste de l’Institut, est ouverte aux gestionnaires provenant de n’importe quel endroit sur le globe. Une occasion rêvée d’agrandir son réseau d’affaires. Un avantage à ne pas négliger, il va sans dire.

Avec le volet « en ligne » du programme de certification en leadership et en habiletés de direction, l’Institut de leadership en gestion se positionne comme un établissement d’enseignement parfaitement ancré dans la modernité. Un incontournable dans son champ d’expertise.

http://www.institutleadership.ca/