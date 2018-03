Le Salon de l’emploi L’Événement Carrières Montréal sera de retour au Palais des congrès les 11 et 12 avril prochain, un rendez-vous incontournable pour toute personne à la recherche d’un emploi ou d’un nouveau défi professionnel.

«Probablement notre plus gros événement en date, confie Éric Boutié, président du Salon. Autour de 180 exposants seront sur place, 11 conférences seront présentées sur 2 jours et nous nous préparons à accueillir 8 000 visiteurs.»

En plus de proposer, comme par les années passées, des regroupements d’exposants par secteur d’activités (Éducation et formation aux adultes; banque, finance et assurance; TI et génie; santé et services sociaux; etc.), un pavillon Service et Conseils a été mis en place pour les chercheurs d’emploi et proposera plusieurs nouveaux services à ne pas manquer:

1. La Clinique de CV

Proposée par l’organisme partenaire La Maisonnée, cette clinique accorde aux participants l’opportunité de faire réviser et bonifier leur CV par des professionnels.

2. Les ateliers Brise-Glace

L’entrevue d’embauche est probablement le moment le plus stressant d’une recherche d’emploi. C’est pourquoi le Groupe Orientation Emploi, responsable du kiosque, est là pour recevoir individuellement les candidats et leur prodiguer tous les conseils nécessaires à la réussite d’une rencontre avec l’employeur.

3. Une évaluation gratuite de votre niveau d’anglais

La prestigieuse école de langues Berlitz sera sur la place pour suggérer des tests standardisés de niveau d’anglais, à l’oral comme à l’écrit, et ce complètement gratuitement. Les chercheurs d’emploi auront ainsi la chance d’obtenir un portrait rapide et précis de leur maîtrise de cette langue, une information sur laquelle ils pourront ensuite miser dans leur CV.

4. Un répertoire web des exposants

Il est désormais possible de consulter à l’avance la liste des exposants présents. Le nouveau répertoire web d’Évènement Carrières permet de faire des recherches par date et par secteurs d’activités. Un outil qui facilite d’autant plus la préparation des participants au Salon.

Rappelons que l’entrée au Salon L’Événement Carrières Montréal est entièrement gratuite, ainsi que toutes les conférences et les services qui y sont offerts.

Le marché de l’emploi vous attend à L’Événement Carrières. N’oubliez pas de prévoir plusieurs exemplaires de votre CV à jour et, surtout, d’afficher votre plus beau sourire, car une nouvelle carrière est à votre portée!

Pour tous les détails sur le Salon L’Événement Carrières Montréal, sur sa programmation ainsi que sur la liste des conférences présentées, rendez-vous sur ecarrieres.com. Et pour ne rien manquer des nouveautés et des offres d’emplois, inscrivez-vous à l’infolettre.

L’Événement Carrières vous souhaite de belles rencontres!

11 et 12 avril 2018 | Palais des congrès de Montréal