Lorsqu’on voit le nombre de défis sportifs se multiplier, qu’ils soient à pied ou à vélo, on ne peut que constater l’engouement grandissant des Québécois pour ce genre de courses. À cette période de l’année, l’air plus automnal nous amène du même souffle l’un des plus beaux événements cyclistes à découvrir sur la Rive-Nord de Montréal: Laval à vélo. La Ville de Laval, en collaboration avec Vélo Québec, nous offre la quatrième édition de ce tour cycliste qui se tiendra le 16 septembre prochain.

Pour le porte-parole de l’événement, le champion olympique Bruny Surin, le tour se démarque par son côté festif et familial et parce qu’il nous permet de découvrir la ville de Laval et d’apprécier les paysages que nous offrent notamment le Centre de la nature ou les berges des rivières des Prairies et des Mille Îles. Il n’a pas hésité lorsqu’on l’a invité à en devenir le porte-parole. «J’habite Laval depuis quatre ans maintenant et j’adore cette ville. Laval à vélo, c’est un événement qui favorise l’activité physique et les saines habitudes de vie. C’était tout naturel de m’y associer.» Une association naturelle en effet, puisque la fondation qui porte son nom prône également les mêmes valeurs.

Des parcours pour tous

Les parcours classiques sont de retour cette année, soit le parcours familial de 20 kilomètres et le grand tour de 40 kilomètres, en version traditionnelle ou express. Pour les cyclistes plus aguerris s’ajoute cette année le méga-tour de 65 kilomètres. Une belle nouveauté qui touchera la corde sensible des cyclistes les plus mordus. Jeunes et moins jeunes pourront pédaler sans souci sachant que la course se déroulera dans un environnement sécurisé. Les parcours de 20 et de 40 kilomètres sont en circuits fermés à la circulation automobile. Le méga-tour, quant à lui, emprunte majoritairement les pistes cyclables de la ville.

À la fin de la course, rendez-vous au Centre de la nature pour un grand rassemblement. Sur place, les cyclistes verront leurs efforts récompensés avec entre autres de l’animation, de la musique, des rafraîchissements et de la nourriture, des activités et des surprises pour les enfants. Les participants courront également la chance de gagner de nombreux prix grâce au concours Parcours Découvertes, présenté par Desjardins, de retour pour une troisième année.

En tant que porte-parole, mon défi, c’est de battre le nombre d’inscriptions de l’année dernière. Et on est sur la bonne voie!

– Bruny Surin, porte-parole de l’événement

Encore temps de s’inscrire

Si vous n’êtes pas encore inscrit à l’un ou l’autre des parcours de l’édition 2018 de Laval à vélo, il est encore temps de le faire. D’ailleurs, Bruny Surin s’est lancé un petit défi à ce sujet : «En tant que porte-parole, mon défi, c’est de battre le nombre d’inscriptions de l’année dernière. Et on est sur la bonne voie!» Joignez-vous à lui pour terminer l’été sur une bonne note en alliant sport, famille et plaisir. Ne tardez pas : les tarifs courants sont en vigueur jusqu’au 12 septembre. L’inscription est gratuite pour les 12 ans et moins.

Visitez le site pour vous inscrire ou pour obtenir de plus amples informations. De plus, consultez les capsules vidéos sur la chaîne YouTube de la Ville de Laval.