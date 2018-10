Les 24 et 25 octobre prochains au Palais des Congrès de Montréal se tiendra L’Événement Carrières, le plus gros salon de l’emploi et de la formation continue. Sur place, plus de 200 exposants auront plus de 5 000 postes à combler. L’entrée au salon ainsi que les conférences et services professionnels vous sont offerts tout à fait gratuitement.

Espaces métiers thématiques

Le salon est organisé sous forme d’espaces regroupés en différents secteurs d’activités spécifiques. Si vous êtes à la recherche d’une formation continue ou d’un perfectionnement, rendez-vous à l’espace Formation et éducation aux adultes. Ce pavillon vous donnera accès à plusieurs établissements et organismes offrant de la formation réunis en un même lieu.

L’espace Pavillons sectoriels rassemble à lui seul plusieurs secteurs : commerce de détail, hôtellerie, restauration, tourisme ou santé, pour ne nommer que ceux-là. En plus de la fonction publique qui est en recherche constante de nouveaux employés, on s’attend à de nombreuses opportunités d’emplois provenant particulièrement du transport et du secteur manufacturier.

Si vous recherchez plutôt une carrière dans un domaine plus technique, visitez un des espaces spécialisés : Banque, finance et assurance, Aérospatiale ou TI et génie. Toutefois, puisque les recruteurs de l’espace TI et génie sont à la recherche de profils spécifiques, l’entrée à ce pavillon est soumise à des conditions d’admission. Seuls les diplômés de ces secteurs y auront accès.

Un emploi en sol québécois

L’espace destiné à conseiller et à guider les nouveaux arrivants ajoute une corde à son arc: le pavillon Un emploi en sol québécois, en partenariat avec la Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ). Le programme vise à favoriser l’intégration en emploi des personnes immigrantes dans différentes villes à travers le Québec. Pour ce faire, huit chambres de commerce représenteront plus de 300 entreprises cherchant à combler de nombreux postes dans certaines régions frappées plus durement par la pénurie de main-d’œuvre. Chaque personne immigrante inscrite recevra un rapport soulignant ses forces face au marché du travail.

Volet interactif

Les visiteurs verront leur expérience optimisée en téléchargeant gratuitement l’application de réseautage Swapcard. Une nouveauté qui facilitera les interactions entre les candidats et les exposants. Une fois votre profil personnel créé, vous aurez accès à tout le contenu de l’événement. Les recruteurs pourront parcourir les profils des candidats et ainsi fixer des rendez-vous avec certains d’entre eux pendant ou après l’événement.

Conférences et services

L’Événement Carrières regorge d’outils professionnels pour vous guider dans vos recherches. C’est une panoplie de spécialistes de l’emploi qui se succèdent pour vous offrir des conférences toutes les heures. C’est aussi des professionnels pour réviser votre CV, vous conseiller pour la réussite de vos entrevues, tester votre niveau d’anglais ou vous permettre d’actualiser la photo de vos réseaux sociaux professionnels.

Pour en savoir plus sur L’Événement Carrières, sa programmation et ses exposants, visitez le ecarrieres.com. N’oubliez pas d’apporter votre CV, car les 24 et 25 octobre, vous avez rendez-vous avec votre avenir professionnel. Qui sait, vous repartirez peut-être avec un nouvel emploi en poche!