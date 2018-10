Le programme Challenge SRC de la Société de recherche sur le cancer, c’est une occasion de repousser ses limites et de poser un geste significatif pour soutenir la recherche la plus prometteuse sur le cancer au Canada. Chaque année, le grand public est invité à joindre la lutte pour déjouer le cancer par le biais de défis caritatifs à travers le monde qui permettent de se dépasser physiquement et d’amasser des fonds pour la cause.

«Je ne m’étais jamais entraîné avant. Je suis parti en Islande dans le cadre du Challenge SRC de la Société de recherche sur le cancer et durant 10 jours, j’ai marché 100 km et j’ai amassé plus de 10 000$. Pour mes proches atteints, j’ai dit NON au cancer» explique Luc, participant au Challenge SRC. «J’ai intitulé ma campagne de financement ‘Un don pour un nom’, et les gens m’ont soutenu, chacun au nom de son propre héros du cancer. J’ai promis de marcher pour toutes ces personnes et pour mes héros à moi, ma femme et mon père (…) Collectivement, notre groupe avait amassé plus de 120 000$ pour la recherche. Un tel montant a permis à la SRC d’octroyer du financement à un chercheur de haut calibre durant deux ans. Nous avions vraiment le sentiment de faire une différence.»

Depuis 10 ans, le Challenge SRC a permis d’amasser près de 7 millions de dollars pour la recherche sur le cancer grâce à l’implication de près de 1000 participants, incluant le porte-parole de la Société, l’humoriste Stéphane Rousseau. En 2020, le programme soulignera en grand sa 10e édition et propose à des groupes de participants de s’envoler une dizaine de jours vers l’une des sept merveilles du monde.

Se dépasser pour un héros

Le Challenge SRC est devenu un symbole d’action, de résilience et de dépassement de soi. Pour les participants, c’est une aventure de vie, campée sur le sentiment profond de poser une action concrète au nom de proches victimes de la maladie, appelés les héros du cancer.

«Quand j’ai su que dans les prochaines années un Canadien sur deux sera atteint de cancer, j’étais atterrée, car comme la majorité des personnes, j’ai une histoire avec le cancer. Puis, en m’informant, j’ai appris que plus que jamais auparavant, grâce aux avancées de la science, les taux de rémission continuent d’augmenter jusqu’à atteindre 90% pour certains cancers. Je me suis dit que tant qu’il y a de l’espoir, je refuse de rester les bras croisés. J’ai fait mon premier défi en 2016 en Écosse, et je me suis inscrite pour Petra en Jordanie en 2019» Sylvie, participante du Challenge SRC.

Comment ça marche?

Pour participer à un défi, il faut choisir sa destination, récolter des dons et se préparer physiquement. Ce processus préparatoire dure l’année précédant le départ et l’équipe de la Société de recherche sur le cancer offre une panoplie d’outils et d’activités afin d’aider les participants à atteindre leurs objectifs de financement et à s’entraîner.

Plusieurs destinations et types de défis sont offerts avec différents niveaux de difficulté. Pour trouver la destination qui vous ressemble, obtenir tous les détails du programme et passer à l’action dès maintenant, inscrivez-vous à une séance d’information.

Nos prochaines sestinations : 7 merveilles du monde

• Chine : à la conquête de la Grande Muraille de Chine en compagnie de l’aventurière Lydiane St-Onge (Lydiane autour du monde), nouvelle ambassadrice du programme Challenge SRC.

• Mexique : sur les traces de la civilisation Maya, et de Chichen Itza

• Jordanie : traversée du désert vers Petra Antique

• Italie : vélo de la Toscane à Rome pour terminer au Colisée

• Inde : un défi sur le toit du monde en Himalaya, découverte du Taj Mahal

• Brésil : ruée vers la route de l’Or, exploration de Rio et visite du Christ Rédempteur

• Pérou : trek sur le chemin des Incas vers Machu Picchu

Jusqu’au 30 novembre 2018, obtenez 50 % de rabais sur les frais d’inscription en utilisant le code promo «MERVEILLE». Prêt pour l’aventure d’une vie ? Visitez le challengeSRC.ca

À propos de la Société de recherche sur le cancer

La Société de recherche sur le cancer est un organisme national fondé en 1945, sans but lucratif, dont la mission est de financer exclusivement la recherche sur tous les types de cancer contribuant ainsi à l’avancement de la science afin de prévenir, détecter et traiter cette maladie. Depuis l’an 2000, la Société a versé plus de 140 millions de dollars à la recherche sur le cancer au pays grâce à diverses initiatives de collecte de fonds comme le Challenge SRC.