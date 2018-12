Si le temps des fêtes est une occasion unique de démontrer notre amour pour nos proches, il peut rapidement devenir synonyme de surconsommation, suremballage et gaspillage alimentaire (ou maux de ventre pour les plus dévoué.e.s à la cause anti-gaspillage…). Mais les initiatives pour un temps des fêtes à faible empreinte écologique se multiplient pour notre grand bonheur, et de nombreux moyens existent maintenant pour passer des fêtes plus vertes – idéalement sous un beau couvert blanc.

Voici les six idées préférées du bureau québécois du WWF-Canada :

1. Privilégier les produits locaux et faits main

Les marchés locaux d’artisan.e.s n’ont jamais été aussi populaires. Chaque semaine, les marchés, foires et boutiques éphémères s’enchaînent à un rythme que seuls Rudolphe et Comète sauraient accoter. Les occasions ne manquent pas de dénicher des cadeaux uniques, à faible empreinte écologique et qui auront un impact positif directement dans l’économie de votre communauté.

2. Adopter symboliquement une espèce

En adoptant symboliquement l’une de nos peluches de fabrication écoresponsable, vous appuyez nos efforts de conservation, la survie des espèces et le maintien de leurs habitats. Si les bélugas, narvals, ours polaires et pandas font toujours un effet monstre, des petits nouveaux se taillent une place dans l’alignement de notre boutique en ligne : petite nyctale, orignal et paresseux sauront vous charmer.

3. Viser le sans déchet

Il est possible de laisser les lieux presque plus propres qu’avant que la marmaille se jette sous le sapin :

• Choisissez des emballages (tissus, boîtes, sacs) réutilisables ou des papiers recyclés

• Laissez la vaisselle jetable de côté. Plus il y a de convives, plus il y a de bras pour laver la vaisselle – ça se règle tout seul ce problème-là !

• On se calme le potluck. Si chaque convive apporte un plat suffisamment généreux pour nourrir le reste de l’assemblée, il risque d’y avoir des pertes. On recalibre nos ardeurs pour éviter le gaspillage alimentaire et on apprend à cuisiner les restes.

4. Faire don de soi

Rien de mieux que de passer du temps avec ceux et celles que vous aimez pour clore l’année en beauté ou la recommencer de belle façon. Et pour que ça compte double, faites-vous le cadeau d’offrir de votre temps, ou contribuez financièrement par un don, à une organisation qui en a besoin. Elles sont nombreuses un peu partout au Québec et ailleurs. Permettons-nous ici de prêcher pour notre paroisse : si vous souhaitez contribuer aux activités du WWF-Canada en tant que comme bénévole, visitez le wwf.ca/fr/agir/benevoles_. Pour faire un don qui aura un réel impact sur la nature, les espèces, leurs habitats et les communautés, visitez le wwf.ca/donner

5. Visiter notre plateforme Biopolis.ca pour des idées biodiversifiées

Certains bionniers et bionnières – ces passionné.e.s de biodiversité urbaine qui sont au cœur de notre projet Biopolis – offrent des activités ou des produits au bénéfice de la flore et de la faune urbaines :

• Faites le plein de semences écologiques et indigènes avec Terre promise, qui propose 150 variétés de plantes potagères anciennes, rares ou en voie de disparition : http://www.terrepromise.ca/semences

• Organisez une visite au Zoo Ecomuseum pour rencontrer la faune sauvage du Québec dans un cadre naturel enchanteur, en apprendre plus sur la conservation de la faune et ses habitats, et admirer ces animaux qui sont tous non-réhabilitables et trouvent au Zoo Ecomusuem un foyer permanent : http://www.zooecomuseum.ca/

6. Signer le Pacte pour la transition

Profitez de vos regroupements familiaux et amicaux pour signer tous et toutes ensemble le Pacte pour la transition, puis prenez la résolution d’agir concrètement pour réduire votre empreinte écologique. Pour passer à l’action, visitez http://www.lepacte.ca et wwf.ca/fr.