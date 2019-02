ÉCOLE SECONDAIRE JEAN-GROU

Depuis septembre 2014, l’école secondaire Jean-Grou offre un programme enrichi d’anglais langue seconde. Ce programme est conçu spécialement pour les apprenants avancés en langue seconde. Il est important de mentionner que la sélection des élèves pour former un groupe enrichi ne s’appuie pas sur la réussite des autres disciplines.

À qui s’adresse ce programme?

À un élève qui a réussi un programme d’anglais intensif au primaire ou un programme enrichi au premier cycle du secondaire.

OU

À un élève qui a développé une certaine aisance à converser en anglais avec confiance.

OU

À un élève qui a atteint un niveau de développement langagier supérieur à ce qui est exigé aux programmes de base.

Les objectifs

Que l’élève utilise l’anglais spontanément dans toutes les activités de la classe.

Que l’élève explore en profondeur des textes authentiques (courants, littéraires et informatifs) qu’il écoute et qu’il visionne.

Les avantages du programme EESL

Permet de développer de l’aisance et de la précision pour s’exprimer à l’oral et à l’écrit. Offre un défi à la hauteur des capacités de l’apprenant. Donne deux unités supplémentaires par année en secondaire IV et V.

CAMPAGNE DE FINANCEMENT CITOYEN DU MONDE

Les élèves du programme Citoyen Du Monde de la troisième et de la quatrième secondaire souhaitent votre collaboration dans le cadre de sa campagne de financement. Cette année, deux nouveautés s’offrent à vous. Il vous est possible d’acheter des cartes cadeaux pour vos achats chez différents détaillants. Ces derniers remettront aux jeunes un certain pourcentage en argent. Il vous est aussi possible d’encourager les élèves en faisant un tri dans vos vêtements, vos livres et vos articles et de nous les offrir. Dans le cadre d’un projet avec Village des Valeurs, nous remettrons vos dons et l’organisme nous aidera dans notre campagne de financement.