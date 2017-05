Aux États-Unis, il y a belle lurette que la Ford Mustang est la voiture sport la plus vendue, 50 ans plus précisément. Toutefois depuis 2016, elle prend le titre enviable de voiture sport la plus vendue au monde, selon une analyse des données d’immatriculation des voitures sport neuves, fournie par IHS Markit.

En effet depuis 2016, elle a connu une hausse de 101% de ventes internationales avec quelque 150 000 nouveaux propriétaires de Mustang.

« L’héritage de la Mustang poursuit sa croissance, et ce, dans des endroits jusqu’alors inexploités, affirme Mark Schaller, directeur marketing de la Ford Mustang. Nous continuons de l’offrir dans de nouveaux marchés et les conducteurs qui s’y trouvent continuent de répondre à l’appel sans équivoque. »

Outre ses 8,4 millions de « J’aime » sur Facebook, voici quelques chiffres;

395 000 Mustang de 6e génération produites depuis 2015

98 000 exportées au-delà des États-Unis depuis 2015

La Ford Mustang est offerte dans 140 pays sur tous les continents, et pour sa cuvée 2018, 6 pays s’ajouteront à ce nombre, dont le Brésil et la Côte d’Ivoire.

Nul doute que la Mustang 2018 séduira davantage d’amateurs partout sur la planète avec un look plus athlétique, un nouveau tableau de bord de 12 pouces numérique, une nouvelle boîte automatique à 10 rapports, un système d’amortissement MagneRide, ainsi qu’un nouveau système de soupapes d’échappement actives haute performance.