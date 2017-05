Walt Disney avait raison : on peut voler à même un tapis! Le Kitty Hawk Flyer n’est ni magique ni conduit par Aladdin, mais tout de même très intéressant. Le tout nouveau bolide attire l’attention. Il est électrique, unique, tape-à-l’oeil et surtout très cool!

Kitty Hawk, une mystérieuse start-up américaine, s’est donné le défi ambitieux de faire renaître les récits d’Aladdin, ou plutôt de matérialiser son mythique tapis volant. Après quelques années d’essais et d’erreurs, c’est mission réussie. Le fruit de leur travail s’apparente davantage à une motomarine qu’un tapis, mais il n’en demeure pas moins très intéressant. Ils ont construit un bolide de 220 livres pouvant se déplacer à plus de 40 km/h, le tout alimenté par un moteur électrique. Il est spécialement conçu pour survoler de grands plans d’eau. À l’heure actuelle, on ne sait cependant ni son prix ni son autonomie. On sait seulement qu’il sera disponible d’ici à la fin de l’année.

Pour ceux qui se posent la question, le produit est apparemment légal et sécuritaire tant et aussi longtemps qu’il est utilisé dans un espace ouvert sans obstacle majeur. De plus, on ne demande aucun permis pour conduire un Kitty Hawk Flyer. Il se conduit comme une motocyclette et il est simple d’utilisation. Selon le constructeur, on a seulement besoin de quelques heures de pratique et le tour est joué!

Derrière ce projet, on retrouve deux gros noms de la recherche et du développement de l’automobile. Sebastian Thrun, un chercheur informatique derrière le projet de la voiture Google entièrement autonome, préside maintenant Kitty Hawk. De plus, Larry Page, cofondateur du moteur de recherche Google et actionnaire principal de la compagnie Alphabet, a mis la main à la pâte dans le développement du produit.

Ne manque plus qu’une passagère qui ressemble à Jasmine et vous aurez de quoi occuper votre été au-dessus des lacs.