Le constructeur a annoncé cette semaine l’ajout de deux nouvelles versions à la Chrysler Pacifica hybride 2017, la première et seule fourgonnette branchable actuellement offerte sur le marché.

La version Touring (50 995 $) se greffe à la gamme et devient la plus abordable des Pacifica électrifiées. Avec taxes et une fois le rabais de 8 000 $ appliqué, on obtient un véhicule à 44 037 $, ce qui la rend très intéressante et surtout, beaucoup plus accessible que lors de son introduction.

La version Premium (52 495 $) quant à elle, offre un peu plus d’équipement et s’insère dans la gamme juste avant la livrée Platinum (56 495 $), la plus cossue du lot. Une fois les rabais appliqués, son prix s’établit à 45 537 $. Elle propose un équipement bien étudié comprenant notamment un climatiseur à trois zones, des jantes de 17 pouces et un système de divertissement arrière optionnel.

Selon FCA, l’autonomie maximale en mode 100% électrique est de 48 kilomètres, après quoi le moteur V6 de 3,6 litres prend la relève. On annonce une consommation de 2,8 L/100 km en mode hybride, 7,4 L/100 km lorsque seul le moteur à essence est utilisé.

La Chrysler Pacifica hybride rechargeable est construite au Canada à l’usine de Windsor en Ontario. Nous avons eu la chance de la mettre à l’essai récemment et nous avions été bien emballés du modèle. Lisez le compte-rendu complet sur la Chrysler Pacifica hybride 2017.