Vous connaissez sans doute la Lexus ES, la Toyota Camry endimanchée de Lexus, disponible roues motrices avant seulement.

Ce drôle de modèle a une drôle de place dans l’alignement de Lexus. En effet, la marque a sa IS pour contrer la Série 3 de BMW, la GS pour contrer la Série 5, et la LS pour contrer la Série 7. Or, la ES, une voiture qui n’a rien d’une berline sportive, est toujours là, et plus que jamais, elle est populaire.

En fait, elle est plus populaire que la Lexus GS, une voiture meilleure à tous les points vus, à l’exception qu’elle est plus dispendieuse. Plus populaire au point où Lexus, selon les rumeurs, songerait à tabletter la GS, pour se concentrer sur sa IS et LS, en laissant à la ES le soin de capter quelques acheteurs égarer sur le marché des intermédiaires de luxe, mais qui ne souhaitent pas dépenser pour acheter une Mercedes-Benz Classe E.

Bien personnellement, la ES est effectivement une voiture très confortable, mais soyons lucide, la GS est bien plus intéressant. Côté châssis, c’est aussi un bon produit ! Mais bon, si la GS vient disparaître, peut-être verrons-nous une version quatre roues motrices de la ES, qui sait.