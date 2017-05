Le Nissan Signal Shield est un concept inventé à partir d’une technologie vieille de 180 ans! C’est Michael Faraday, un scientifique britannique qui a inventé cette boîte en 1830, la cage Faraday, conçue d’un matériau conducteur qui bloque les champs électromagnétiques.

Il s’agit d’un prototype de compartiment logé dans l’appuie-bras du Nissan JUKE qui pourrait bien représenter une excellente solution aux distractions au volant. Le principe est simple, tout comme son design, on place le cellulaire dans le compartiment et une fois le couvercle fermé, le Nissan Signal Shield crée une « zone de silence ». C’est-à-dire que toute connection Bluetooth, Wi-Fi, les appels et messages-textes sont bloqués.

Lorsqu’un appareil électronique, tel un téléphone intelligent est placé à l’intérieur, tout signal électromagnétique est distribué sur le matériau conducteur extérieur, prévenant ainsi d’atteindre l’appareil.

Ce concept offre la possibilité au conducteur de choisir d’éliminer toute distraction causée par les notifications, les alertes, les millions de messages entrants. Cependant, il sera tout de même possible d’écouter de la musique en se connectant à une prise USB ou un port auxiliaire.

La distraction au volant ne cesse d’augmenter, en effet un conducteur sur cinq admet texter au volant et ce nombre est passé de 8% en 2014 à 31% en 2016. Monsieur Faraday ne se doutait sûrement pas qu’un jour, son invention aiderait à sauver des vies.