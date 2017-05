Tout d’abord, je vous souhaite un très joyeux 4 mai, journée internationale de La guerre des étoiles. Puisque vos fidèles rédacteurs du Guide de l’Auto sont des fans de la célèbre série, nous avons pensé vous offrir un résumé de nos articles phares portant sur l’œuvre cinématographique. Sans plus tarder, je vous laisse parcourir la galaxie automobile. « May the force be with you » comme ils disent!

1. Nissan et la Guerre des étoiles : une histoire d’amour sans précédent

Avec la sortie du dernier chef-d’œuvre, Rogue One, Nissan a vu une opportunité en or d’intéresser une clientèle difficile: les milléniaux. Le constructeur japonais a su créer un buzz marketing autour de la sortie du film. Sorties déguisées, soirées thématiques et de nombreux prix promotionnels à faire tirer… Avec un si gros partenariat, inutile de vous dire que l’alliance a été un franc succès!

2. Nissan Rogue One Star Wars Édition limitée 2017 : Casque Death Trooper en prime

Dans l’optique de relancer l’intérêt envers le Rogue 2017, Nissan a créé une édition limitée à l’effigie de la Guerre des étoiles. Selon votre allégeance, il est possible de choisir entre un véhicule blanc de la Rébellion ou un véhicule noir de l’Empire. Chaque véhicule comporte plusieurs petites pensées référant aux films mythiques. Nissan a construit 5 000 unités dont 400 seront livrées au Canada.

3. Les véhicules de Star Wars revus par le Guide de l’auto

Suite à la sortie officielle de la bande-annonce du septième film de la série, l’équipe du Guide de l’auto s’est amusée à imaginer quel constructeur aurait bien pu construire chaque véhicule de la série. Le résultat est plutôt amusant!

4. Le Landspeeder de Star Wars débarque à Québec

Dans le cadre du Salon de l’auto de Québec 2016, les amateurs de la Guerre des étoiles se sont retrouvés face au Landspeeder de Luke Skywalker. Évidemment, nous avons saisi l’occasion et en avons fait un article!

5. 4 mai – journée internationale de Star Wars

Au cours des dernières années, un bon nombre de constructeurs ont fêté le 4 mai grâce à des photos spéciales partagées à maintes reprises sur le web. Je vous laisse découvrir notre palmarès.