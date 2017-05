C’est au Salon de l’auto de Détroit en janvier dernier, qu’a été dévoilé le tout nouveau GMC Terrain 2018 qui sera en vente au Canada dès cet été. Cette nouvelle cuvée offrira un choix de 3 nouveaux moteurs turbocompressés, dont le 1,5 litre de 170 chevaux, le 2,0 litres de 252 chevaux, et enfin un turbodiesel de 1,6 litre disponible plus tard, tous accompagnés d’une boîte de vitesses automatique à 9 rapports.

En équipement de série on retrouve le système de modes de conduite Traction Select, un volant gainé de cuir, des feux de jour et feux arrière à DEL, la connexion sans fil 4G LTE, un siège du passager avant repliable à plat, Apple CarPlay et Android Auto, entre autres.

Le GMC Terrain Denali quant à lui, reçoit le moteur de 2,0 litres, de nombreux dispositifs de sécurité à la fine pointe comme un siège à alerte de sécurité, une aide au stationnement arrière, des alertes d’angles morts, de sortie de voie et de circulation transversale arrière.

Mentionnons également des phares à DEL, des jantes de 19 pouces, des sièges avant chauffants et ventilés, des sièges arrière chauffants, une chaîne audio Bose à 7 haut-parleurs, la recharge sans fil pour appareils mobiles et un écran multimédia de 8 pouces avec GPS.

Voici les versions du GMC Terrain 2018 et leurs prix respectifs :