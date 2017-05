Grande nouvelle! LesPAC, le premier site d’annonces classées au Québec, devient gratuit! Jusqu’à récemment, il fallait dépenser quelques dollars en échange du droit d’y afficher votre annonce.

Or, dorénavant, vous pourrez profiter de la crédibilité de LesPAC, un site 100% québécois, pour vendre les choses dont vous n’avez plus besoin, comme votre voiture.

Voici donc quelques conseils pour la vendre en un temps record.

Pourquoi vendre votre auto vous-même?

La question semble banale, mais il faut tout de même s’y attarder. En effet, pourquoi vendre votre voiture vous-même, plutôt que de la laisser à un concessionnaire?

Les concessionnaires sont des entreprises dont le but est de faire de l’argent. C’est pourquoi, dans la majorité des cas, ils vous donneront un prix, lequel leur permettra, à leur tour, de revendre votre voiture en faisant un profit.

Ainsi, pour obtenir un meilleur prix pour votre voiture, vous devriez la vendre vous-même. D’ailleurs, vous en ferez bénéficier l’acheteur, puisque les prix des véhicules d’occasion chez les concessionnaires sont souvent plus élevés que le prix demandé par un particulier : celui-ci ne touche pas de prime…

Comment vendre son auto rapidement?

Une fois que vous avez décidé de vendre votre voiture pour un prix juste, et rapidement avec LesPAC, il vous faut tout de même optimiser votre annonce pour être certain de vous démarquer, et attirer l’attention!

Premièrement, une bonne annonce commence toujours par Comme photo principale, essayez de prendre la « ¾ avant », de sorte que l’on voit à la fois le pare-chocs avant et le côté de la voiture. N’oubliez pas que vous pouvez joindre plusieurs photos à votre annonce : l’avant, l’arrière, les deux côtés, le tableau de bord, les sièges avant, les sièges arrière, et le compartiment moteur. De cette façon, votre voiture sera parfaitement exposée, et ces photos donneront l’impression que vous n’avez rien à cacher.

Notez toutefois que si votre texte mentionne que votre auto a de la rouille ou encore quelques égratignures, vous gagnerez des points en mettant les photos des défauts dans votre annonce.

Pour déterminer le prix, référez-vous à des outils de référence, comme le Canadian Black Book, ou encore, référez aux prix de véhicules similaires déjà affichés sur le site.

Une fois les photos prises, assurez-vous de fournir le plus de détails possible dans le formulaire! Plus votre annonce sera complète, plus vous aurez de crédibilité, et d’offres.

Pour la suite, vous avez toujours un espace pour écrire un petit texte. Profitez de cet espace pour donner un maximum d’informations! Voici un exemple :

« Une véritable aubaine!

Comprend écran multimédia, caméra de recul, caméra d’angle mort, climatiseur automatique, toit ouvrant, régulateur de vitesse intelligent, conduite semi-autonome sur l’autoroute, et bien plus!

Chaussée sur pneus d’hiver 16 pouces, vient également avec jantes en alliage et pneus d’été de 17 pouces! 8 pneus et roues comme neufs!

Carrosserie comme neuve!

Garantie complète, groupe motopropulseur et systèmes électroniques, 7 ans / 200 000 km! La tranquillité d’esprit assurée. Une valeur de 2000 $

Antirouille garanti 8 ans, une valeur de 800 $

Système de repérage TAG! Fini les vols de voitures, une valeur de 300 $

Raison de la vente, déménagement.

Prix demandé, 24 500 $, négociable. »

N’ayez pas peur de vous répéter! Si votre auto intègre une technologie intéressante, mentionnez-le!

Soyez certain d’être remarqué en affichant votre annonce sur la page principale pour quelques dizaines de dollars ! Sinon, vous pouvez, selon votre budget, favoriser le positionnement de votre annonce au sein de sa catégorie !

D’ailleurs, LesPAC met à votre disposition une série d’outils, pour vendre votre auto en un temps record ! Par exemple, vous pouvez, pour quelques dollars, personnaliser votre annonce à l’aide d’étiquettes colorées, qui la fera ressortir du lot!

Avec ces conseils et ces outils, la vente automobile n’aura plus de secret pour vous.