Après avoir consulté le site Internet canadien de Mitsubishi, on s’est aperçu que la Mitsubishi Lancer Evolution Final Edition 2015 y figure toujours, et l’on peut même le configurer et obtenir un prix.

Annoncée au mois d’octobre 2015, la Final Edition marquait la fin absolue de la série Evolution, dont dix générations ont été produites entre 1992 et, évidemment, 2015. La Final Edition est basée sur la version GSR et sa boîte manuelle à cinq rapports, mais la puissance de son quatre cylindres turbocompressé de 2,0 litres est passé de 291 à 303 chevaux, alors que le couple passe de 300 à 305 livres-pied.

Une rivale directe des Subaru WRX STI, Volkswagen Golf R et Ford Focus RS, cette version commémorative dispose également d’un toit noir, d’un parechoc avant et des bouches d’aération peints en noir reluisant et des jantes en alliage BBS. Dans l’habitacle, on retrouve des coutures contrastantes rouges et des sièges Recaro.

Selon les gens de Mitsubishi Motors au Canada, sur les 350 unités construites de la Lancer Evolution Final Edition 2015, il en reste actuellement 38. Neuves, avec une garantie et la senteur de char neuf.

Alors, si vous avez toujours envie de vous procurer cette bête de route et piste, avant qu’elle soit partie pour de bon, il est encore temps d’en profiter. Le PDSF de la Mitsubishi Lancer Evolution Final Edition 2015 est de 49 498 $ avant les frais de transport et de préparation.