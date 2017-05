Lamborghini a connu une année extraordinaire en 2016 avec 3 457 voitures vendues. Le constructeur italien connaît ainsi sa troisième année record consécutive. Avec 135 concessionnaires dans 50 pays, le défi est maintenant de conserver cette lancée. Oui, mais comment? La réponse est évidemment Urus, ça vous dit quelque chose?

On en parle depuis quelque temps déjà, mais le tout nouveau VUS de Lamborghini nommé Urus est au coeur de bien des projets. Avec ce dernier venu, le constructeur voit grand. Le VUS vise à faire doubler les ventes d’ici à 2018. Ambitieux, n’est-ce pas?

Dans le but d’accueillir convenablement son tout nouveau bébé, Lamborghini a fait construire à Urus sa plus grande salle d’exposition. Et par grande, j’entends 3 étages et 1 800 mètres carrés de voitures luxueuses et performantes. Il y en a assez pour tous nous faire saliver.

Selon le constructeur italien, l’emplacement du bâtiment n’est pas anodin. Le Moyen-Orient est selon eux un marché extrêmement prometteur qui n’est pas suffisamment exploité. Un si gros projet dans la ville de la démesure est donc tout indiqué.

La nouvelle bâtisse sera située sur la route Sheik Zayed à Dubaï aux Émirats Arabes Unis et comprendra une énorme salle d’exposition et un centre de service. Présentement, le constructeur y vend deux modèles de voitures : la Huracan et la Aventador. Avec l’arrivée du Urus, peut-être verrons-nous un modèle par étage? Qui sait…