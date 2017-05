Les VUS de performance font partie de la gamme des constructeurs allemands depuis plusieurs années, déjà, mais au départ, on s’est généralement limité à des modèles intermédiaires ou pleine grandeur.

Toutefois, on voit de plus en plus d’utilitaires compacts, ou même sous-compacts, apparaître sur le marché. Audi commercialise le RS Q3 de 340 chevaux et le SQ5 de 354 chevaux, alors que BMW propose le X4 M40i de 355 chevaux et il y a deux ans, on a lancé le Macan Turbo de 400 chevaux. Chez Mercedes-Benz, on vend le AMG GLA 45 de 375 chevaux, et on vient à peine de lancer le Mercedes-AMG GLC 43 de 362 chevaux, soit en version « ordinaire » ou en Coupé.

À la fin de 2017, Mercedes mettre en vente le VUS compact le plus puissant à ce jour. Les Mercedes-AMG GLC 63 S 4MATIC+ et Mercedes-AMG Coupé GLC 63 S 4MATIC+ seront équipés d’un V8 biturbo 4,0 litres, assemblé à la main et signé par la personne qui le fabrique, qui développe 503 chevaux et un couple de 516 livres-pied. Il sera accompagné d’une boîte automatique à neuf rapports.

Sur d’autres marchés, comme aux États-Unis, on vendra aussi le AMG GLC 63 – sans le S – qui produira 469 chevaux, mais il ne sera pas offert au Canada. Le GLC 63 S sera-t-il vraiment le petit VUS le plus puissant sur le marché? Oui, mais tout dépend de la date de mise en vente de l’Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio et ses 505 chevaux annoncés.

Les AMG GLC 63 S seront rapides. Le 0 à 100 km/h sera accompli en aussi peu de 3,8 secondes, aidé par le rouage intégral 4MATIC+. Modifié par la division AMG, ce système effectue une variation constante de la répartition de la puissance entre les roues avant et arrière, et un différentiel arrière à glissement limité afin d’assurer une adhérence optimale en tout temps dans les courbes et sur la piste. On complète le tout avec des roues de 20 pouces et une suspension pneumatique réglable.

Évidemment, comme dans tout produit Mercedes-Benz et AMG, le conducteur aura droit à un choix de modes de conduite. Toutefois, dans le Coupé GLC 63 S, outre les réglages Comfort, Sport, Sport+ et Individual, on ajoutera le mode Race afin de privilégier la dynamique de conduite rehaussée par rapport au GLC 63 S « ordinaire ».

On pourra distinguer les Mercedes-AMG GLC 63 S 4MATIC+ 2018 par leur garde au sol abaissée, leurs pare-chocs exclusifs et surtout, par leur grille de calandre Panamericana, que l’on peut aussi admirer sur les Mercedes-AMG GT C et GT R.

Combien coûtera ces petits VUS bestiaux? Rien de confirmé encore, mais on doit s’attendre à un PDSF qui frisera les 90 000 $.