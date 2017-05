C’est à Newport Pagnell, au Royaume Uni, qu’aura lieu le 13 mai prochain, un encan de voitures Aston Martin. Cet événement célèbre les vieilles comme les nouvelles Aston Martin, avec des modèles variant de 1953 à 2016.

La plus moderne des voitures de cet encan est une Vantage GT12 Coupé Édition Spéciale, dont seulement 100 exemplaires ont été fabriqués. De plus, il s’agit de l’unique spécimen qui porte la couleur Vert Viridian. Ce bolide de 592 chevaux est estimé entre 527 000 $CAN et 677 000 $CAN.

Un des joyaux de cet encan est sans aucun doute une des plus rares Aston Martin, une DB6 Volante Mark I 1968, entièrement remise à neuf en 2012 et qui ne compte qu’environ 1 600 kilomètres au compteur, évaluée entre 1 050 000 $CAN et 1 350 000 $CAN.

Une magnifique DB5, quelques DB6 des années 1960, une rarissime Sportsman V8 (un de trois exemplaires construits) et plusieurs autres superbes voitures attendent les plus offrants. Mais avant de casser votre tirelire, vous pouvez toujours vous rincer l’œil…