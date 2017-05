Lorsqu’on pense aux voitures anglaises, on imagine généralement deux scénarios. D’une part, on voit la famille royale sur la banquette arrière d’une Rolls Royce paradant les rues de Londres. D’autre part, on envie James Bond au volant d’une Aston Martin lors d’une poursuite incroyable qui finira sans doute dans un cours d’eau ou en explosion. Je me trompe?

Au cours de ces quelques lignes, nous aborderons la deuxième option, mais sans aucune cascade automobile… ou presque.

Aston Martin a récemment ouvert une deuxième usine de production à St Athan au pays de Galles du Sud. Cette usine vise à augmenter la capacité de production du constructeur en vue de l’arrivée du tout nouveau DBX, le premier VUS de la marque prévu pour 2019. La nouvelle usine comprend 3 hangars qui abritaient autrefois certains avions de l’Armée de l’air royale. Inutile de vous dire qu’ils sont très grands!

Dans le but d’inaugurer leur nouvelle acquisition, le constructeur a produit une vidéo rassemblant 28 modèles spéciaux, résumant ainsi 104 ans d’histoire en un peu moins de 7 minutes. Ils ont évalué la valeur des voitures vues dans ce court-métrage à 65 millions d’euros!

Personnellement, j’ai eu des frissons au cours du visionnement. On y aperçoit une A3, une DBR1, une One-77, de nombreuses Vantage, une DB11 et bien évidemment une Valkyrie. Je vous conseille très fortement de prendre ces quelques minutes de votre journée, de monter le son de votre appareil électronique et de vous laisser séduire par le charme anglais. Ce n’est pas du temps perdu, croyez-moi!